Turisté vyrazili do terénu, před letní sezonou obnovují značení tras

„Sledujeme to, protože cestovní ruch nejen u nás v kraji dostává v uvozovkách na frak,“ upozornil krajský předseda Klubu českých turistů Ladislav Zoubek. Doplnil přitom, že příjmy podnikatelského sektoru v cestovním ruchu a poté krajského rozpočtu i rozpočtu obcí to hodně pocítí.

Týká se to ale podle něj třeba i pořadatelů zrušených turistických akcí, které jsou pro většinu odborů Klubu českých turistů jediným zdrojem příjmů na další činnost.



„My můžeme v této chvíli udělat jen to, že se nám i přes vyhlášená omezení podaří pro Karlovarský kraj připravit na letní a podzimní turistickou sezonu síť turistických značených tras,“ uvedl Ladislav Zoubek.

Tradičně jim s tím pomůže dotace od Karlovarského kraje. Radní schválili příspěvek 300 tisíc korun. I když jsou podle Ladislava Zoubka značkaři dobrovolnými pracovníky, peníze jsou třeba na materiál a cestovní náhrady.

Hřebenovka spojí kraje

Jednou z hlavních priorit kraje v oblasti cestovního ruchu je i Hřebenová trasa Krušných hor - západ, na které se budou podílet právě členové Klubu českých turistů. Propojit má pohraniční hřebeny od Aše až po Ústecký kraj. Určena bude jak pěším, tak třeba běžkařům či cyklistům, zároveň by se ale měla vyhnout cenným místům přírody.



„Projekt se nezastavil, budeme se snažit podpořit jej. Zaměření na zahraniční klientelu nás jako kraj možná doběhne, proto se musíme snažit, aby nás poznávali Češi. A projekty, jako je hřebenovka, jsou k tomu velice vhodné,“ uvedl krajský radní pro regionální rozvoj Josef Janů.

Podle něj hřebenovka seznámí turisty s prostorem, který není tak drahý, jako jsou lázeňská centra zdejších měst. Místa, kterými je provede hřebenovka, jim mají nabídnout levnější ubytování, služby a zároveň řadu zajímavostí. „Na všem pracujeme a jedná se o dlouhodobé věci, o nichž jsme ještě před dobou koronaviru věděli, že jsou potřeba,“ doplnil Josef Janů.

Podle Ladislava Zoubka budou členové Klubu českých turistů na hřebenovce pracovat i letos, musejí ještě vyřešit způsob čerpání už schválených peněz kraje na stojany, mapy a průběžné značení logem hřebenovky. I do její tvorby ale zasáhla pandemie koronaviru.

Dokončení zdrží koronavirus

„Měli jsme představu o dokončení tohoto základního vyznačení během turistické sezony roku 2021, ale již tak dlouhé dodací lhůty výrobce se kvůli letošním omezením z důvodu epidemie můžou ještě prodloužit. Bude to ještě běh na dlouhou trať,“ naznačil Ladislav Zoubek.

O tom, že se v letošním roce zřejmě zvýší zájem Čechů o dovolené v kraji, nepochybuje řada zástupců regionu.

„Zájem o Karlovarský kraj očekávat lze. Od roku 2017 se i díky aktivitám destinační agentury každoročně navyšoval podíl domácích turistů, a to velmi výrazně, naposledy o 14 procent. Díky kampaním zaměřeným na to, aby Češi necítili region jako drahý lázeňský kraj, se nám dařilo meziročně dostat sem víc lidí, což bylo znát i na horách, a lze to čekat i teď – o to víc, když nebudou moci vycestovat ven,“ uvedl minulý týden Petr Židlický, ředitel krajské destinační agentury Živý kraj (podrobněji v článku Karlovarský kraj si slibuje, že zláká Čechy ke strávení letní dovolené).

Krajská destinační agentura už také rozjela několik kampaní, které mají pomoci cestovní ruch oživit. Například Krušné hory propaguje jako místo pro aktivní dovolenou i v souvislosti se zápisem hornických památek do UNESCO, pomoci chce i lázním, které dostala omezení do velmi svízelné situace.