Ostrov má Odpadového Oskara za sběr, občany k třídění motivuje poplatek

„Deset až dvacet procent lidí nebude odpad třídit nikdy, na ty ostatní jsem pyšná,“ říká Petra Niederhafnerová, která má na ostrovské radnici odpadové hospodářství na starosti. Že se daří odpad třídit, je podle ní zásluhou ekologické výchovy ve školách, ale hlavně a především peněz.



„Už dlouho nemáme roční poplatek na hlavu jako jinde, protože je podle nás dost demotivující. Platíte stejně, když třídíte, i když netřídíte. Proto jsme zavedli úhradu za velikost nádoby a četnost vývozu a vyplácí se to. Lidé si začali dávat pozor, co do popelnic házejí, aby za směsný odpad neutráceli zbytečně,“ vysvětluje úřednice, kterou mohou právě u těchto popelnic Ostrováci občas potkat s fotoaparátem v ruce.

Vánoční stromky na štěpku

Když totiž někdo na úřad zavolá, že se opakovaně v popelnicích na komunální odpad objevují třeba papírové krabice, Petra Niederhafnerová jde a nafotí to.



„Leckdy se mi podaří, že je to i s adresou člověka, kterému ta krabice patřila. Toho si pak zavolám na úřad a vysvětlím mu, že papír patří do tříděného odpadu. Funguje to,“ vypráví úřednice, v jejíž kanceláři si mohou lidé zároveň zdarma vyzvednout tříbarevné sady tašek na třídění plastů, skla a papíru.

„Letos jsme k nim přidali i tašky na kov, tedy plechovky od konzerv nebo od piva. Ve městě už máme i na ně speciální kontejnery,“ doplňuje. Na co si ale ještě obyvatelé Ostrova příliš nezvykli, je třídění bioodpadu, i když ten tvoří až 40 procent odpadu komunálního, a v popelnicích tak zabírá spoustu místa.

„Ve finále by ale mohli ušetřit ještě víc. Stačí si všimnout, že je po městě rozmístěno téměř 400 hnědých popelnic na bioodpad,“ dodává úřednice s tím, že Ostrováci dostanou každým dnem do svých schránek navíc speciální leták.

„Je to takový odpadový rádce, abychom se pokusili vyvrátit všechny mýty a nepravdy kolem třídění odpadu. Třeba ten, že všechno stejně končí v jednom autě a posléze na jedné hromadě. Jenže auta na svoz tříděného odpadu mají přepážky, které plast, sklo a papír jednoduše oddělí,“ usmívá se úřednice, která už teď myslí na Vánoce. Naplánovat totiž musí každoroční svoz vánočních stromků.

„První termín už by měl být kolem 26. prosince. Je to divné, ale přibývá domácností, které se stromku zbavují hned po svátcích,“ vysvětluje Petra Niederhafnerová, proč se letos budou stromky svážet každé pondělí od Vánoc až do konce ledna příštího roku.



Kde stromky letos skončí, už je taky jasné. Od té doby, co má ostrovská teplárna kotel na biomasu, vozí se sem vánoční stromky na štěpku. Do posledního se tak všechny zužitkují na výrobu tepla.

Premianti jsou i v Potůčkách

Ostrov ale není sám, s odpadem to umí i jinde v regionu. V soutěži O Křišťálovou popelnici, kterou letos už pošestnácté pořádala pro změnu společnost EKO-KOM, zabodovaly Potůčky, které zvítězily v kategorii obcí do 500 obyvatel.

V soutěži se hodnotilo nejen dosažené množství vytříděného odpadu na osobu a rok pro každou komoditu, ale také poměr tříděného odpadu a komunálního odpadu. Přihlíželo se zároveň i k tomu, jestli obec sbírá i nápojový karton, bílé sklo a kovy.