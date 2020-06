V parku miniatur jsou k vidění i živí koně nejmenšího plemene na světě

V sobotu se v parku uskuteční slavnostní křtiny hříběte, které se narodilo 5. června. Kmotry klisničky, která nese jméno Sofie, se stanou moderátor a zpěvák Honza Musil a jeho partner Jakub.

„Po mnoha měsících příprav se nám podařilo přivézt do Mariánských Lázní tři koně tohoto plemene. Nejstarší je dvanáctiletá klisna Fany s několikadenním hříbětem, do stáda patří i roční Kačenka. Všechny klisny jsou zařazeny do výškové třídy A, což znamená, že jejich kohoutková výška nepřesahuje 86 centimetrů,“ říká spolumajitel parku Tomáš Slifka.

Podle jeho slov klisna Fany dokonce měří ještě o jedenáct centimetrů méně, než je horní hranice standardu.

„Její atypické zbarvení, které obsahuje barvy černou, hnědou a bílou, je oblíbené především u mladších návštěvníků. Fanynka nyní věnuje téměř všechen svůj čas malé Sofii. Roční Kačenku si zase rychle oblíbili starší návštěvníci. Její stříbřité zbarvení je velice atraktivní a se svou pohodovou povahou dokáže téměř okamžitě každého okouzlit,“ představuje koně Slifka.

Návštěvníky baví malá Sofie

Největší pozornost malých i velkých návštěvníků parku si ale získala malá Sofie. Zatím se od matky příliš daleko nevzdaluje, ale návštěvníky baví tím, jak dokáže být rychlá a hbitá.

„U Sofinky se nám splnilo přání jednobarevného hříběte, abychom mohli představit i jiné koně než strakaté. Sofie nese na zádech takzvaný úhoří pruh a její žluté zbarvení je srovnáváno s koňmi Převalského,“ doplňuje ošetřovatelka Daniela Jánská.

Upřesnila, že miniaturní koně byli vyšlechtěni z více plemen. Základem byl především Shetlandský či Dartmoorský pony. Elegance a jemnost jsou dány příměsí arabské krve.

První zmínky o malých koních importovaných do Spojených států pocházejí z 19. století. Tehdy byli tito koně využíváni pro práci v dolech. Během 20. století pak docházelo v USA ke šlechtění, kdy se za přispění krve dalších plemen postupně formovalo dnešní plemeno Minihorse.

To ale nemá s poníky takřka nic společného. Jsou to dokonalé zmenšeniny velkých koní. Oblíbení jsou pro svou laskavost, učenlivost a výbornou povahu.

Jezdit na miniaturních koních nelze

Zajímavostí je, že jde o jediné plemeno koní na světě, které v zápřeži utáhne až trojnásobek své hmotnosti. Na svezení na jejich hřbetu ale můžeme zapomenout, jejich tělesná stavba tomu není přizpůsobena.

„V našem parku dbáme především na to, abychom chovali a prezentovali zdravé jedince bez genetických vad. Naší prioritou nejsou trpaslíci, ale zdraví a dlouhověcí miniaturní koně s vynikající povahou. Zvířatům dáváme stoprocentní péči a také nepřetržitý čtyřiadvacetihodinový dozor. Mají svůj denní režim, který sestavujeme podle jejich potřeb. Zároveň bychom chtěli poprosit naše návštěvníky, aby koníky ničím nekrmili, a to ani trávou,“ říká Slifka.

Příchozí vybízí, aby si užili nádherný pohled na koně, kteří se prohánějí mezi modely, jako je například zámek Litomyšl nebo Lázně Kynžvart.

„Plemeno Miniature Horse je vzácné a není jednoduché tyto koně opatřit. Nakonec se nám to podařilo a myslím, že náš park bude asi jediné místo v České republice, kde budou tito koně volně k vidění. To je však pouze začátek novinek a inovací, které během příštích pár let v parku vzniknou. Chtěli bychom v budoucnu propojit malé modely s nejmenšími plemeny typicky českých hospodářských zvířat,“ dodává Slifka.