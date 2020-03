Dárci krve budu mít v Sokolově více komfortu, objednají se i na webu

Transfuzní stanice má sice své zázemí a laboratoře v nemocnici, odběrné místo je ale několik minut chůze vzdálené.



„Nové prostory bude tvořit velký odběrový sál s příslušenstvím, dále vyšetřovna, recepce, čekárna a jídelna. Na návrhu celkové podoby vzhledu centra spolupracoval celý tým našeho oddělení. Po stěhování tak bude oddělení pohromadě a ještě se zlepší vzájemná koordinace celého kolektivu zdravotnického personálu,“ říká primářka transfuzního oddělení sokolovské nemocnice Zuzana Fialová.

Nové centrum bude mít po dokončení několikanásobně vyšší počet odběrových křesel, které bude obsluhovat více odběrových sester.

Rozšíří se také provozní doba centra. Díky tomu se budou moci dárci objednat na čas, který jim bude nejvíce vyhovovat. Objednat k odběru se přitom budou moci pohodlně přes formulář na webu.

Dárcovské centrum se ale bude lišit od běžných nemocničních prostor. Jeho interiér navrhlo designové studio a výsledkem je nejen sladění celého prostoru a moderního vybavení, ale i použití příjemných barev a motivů. Pro dárce bude k dispozici i kvalitní wifi připojení.

Darování krve nebo plazmy trvá řádově několik desítek minut. Z odebrané krevní plazmy se vyrábí životně důležité léky. Ty se využívají například při léčbě těžkých popálenin, u pacientů s rakovinou, hemofilií a u řady dalších nemocí. Plazmu nelze, stejně jako krev, uměle vyrobit, a proto je velmi důležité dobrovolné dárcovství.

„Velmi si vážíme dobrovolného dárcovství a našim dárcům chceme návštěvu co nejvíce zpříjemnit. Chceme jim dát najevo, že nám na nich záleží, a zároveň podpořit dárcovství jako takové. To by mělo být běžnou součástí života zdravých lidí,“ zdůrazňuje mluvčí sokolovské nemocnice Markéta Singerová.



Centrum bude určené nejen pro samotné dárce krve nebo plazmy. Důležitou součástí transfuzního oddělení bude i kontaktní místo pro registraci dárců kostní dřeně.

Transfuzní oddělení spolupracuje s plzeňským i pražským registrem dárců kostní dřeně, u pražského registru je horní věková hranice 40 let, což nyní umožňuje registraci i této věkové skupině zájemců. Standardní podmínky pro vstup dárců do registru kostní dřeně je věk od 18 do 35 let.