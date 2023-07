Společnostem Sokolovská uhelná a SUAS Group se dařilo, obě vykázaly zisk

„Největší podíl na této částce mají odvody na emisní povolenky, které tvoří 3,8 miliardy. U daně z příjmu právnických osob je to částka blížící se půl miliardě. Z dat je patrné, jak významnou roli naše skupina hraje a jak se podílí na tvorbě veřejných prostředků,“ řekl Pavel Tomek, předseda dozorčí rady společnosti Sokolovská uhelná a skupiny SUAS GROUP.

Podnikání ovlivní úsporný balíček

Pokud by podle Pavla Tomka ze strany státu došlo k neočekávanému a nekoncepčnímu omezení činnosti skupiny v jakýchkoli souvislostech, potom by se následný propad zásadně odrazil v HDP Karlovarského kraje. „A nebyl by zanedbatelný ani na celostátní úrovni,“ zdůraznil Tomek.

V dalším období musí společnost počítat s daní z mimořádných zisků, takzvanou windfall tax. Navíc podnikatelské prostředí ještě ovlivní vládní úsporný balíček. Zvyšovat se má například poplatek z vytěženého nerostu či daň z příjmu právnických osob. U zaměstnaneckých benefitů chce vláda rovněž prosadit změny.

Nepeněžní benefity v ohrožení

„Stát chce urychlit budování obnovitelných zdrojů a přechod na bezemisní energetiku, ale krátí finance na tyto projekty i další rozvojové aktivity. Chceme zaměstnancům nabízet benefity a výhody, abychom obsadili i pozice, na něž se těžko shánějí kvalifikovaní a technicky vzdělaní lidé. Snaha bude zbytečná, když se rozhodne o zrušení nepeněžních zaměstnaneckých benefitů,“ dodal Pavel Tomek.

Podle přílohy k účetní závěrce skupina předpokládá, že výroba elektřiny a tepla bude pokračovat v uhelných elektrárnách. Ceny zemního plynu budou limitovat výrobu elektřiny a tepla v paroplynové elektrárně.

Velké plány do budoucna

„Skupina bude i nadále pokračovat v restrukturalizaci, když bude podporovat svými zdroji rozvoj stávajících a vznik nových aktivit, jakož i vstup do nových oborů a oblastí podnikání, převážně se zaměřením na oblast Karlovarského kraje,“ uvádí se mimo jiné i v příloze.

Část svých plánů do budoucna už společnost v letošním roce prozradila. Chystá se například výstavba rekreačních a řadových domků u jezera Michal, staví se fotovoltaické elektrárny. Sokolovská uhelná požádala rovněž o transformační dotaci na proměnu okolí jezera Medard.