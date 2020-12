Učitelé z celého kraje by museli na testy až do Varů, nemají proto zájem

Zejména učitelé z menších obcí a měst se proto rozhodně na testování nechystají.



„Pro nás je to výlet na celý den, zvláště kdyby měli naši učitelé cestovat do Varů autobusem. A kdo by potom učil?“ řekl ředitel jedné ze základní škol v Kraslicích Zdeněk Pečenka

„Učitelů je v Kraslicích dost, rozhodně by řada z nich na testování dorazila, ale to by muselo být odběrové místo přímo tady ve městě,“ dodal.



Kraj zatím skutečně počítá v souvislosti s testováním učitelů pouze s odběrovým místem v areálu Karlovarské krajské nemocnice. Všichni zájemci z řad pedagogů budou objednáni přes rezervační systém, který spravuje call centrum pod vedením Krajské hygienické služby Karlovarského kraje, s sebou přinesou jen potvrzení od zaměstnavatele.

„Díky rezervačnímu systému se fronty nepředpokládají, ale v tuto chvíli je ještě v řešení právě i počet odběrových míst, kde se bude antigenní testování provádět,“ uvedla mluvčí Karlovarského kraje Jana Pavlíková.

Nemocnice je každopádně 24 hodin před spuštěním testování připravena. „Na skladě máme tisíc antigenních testů, zajištěn je i personál, který bude odběry provádět,“ potvrdil mluvčí nemocnice Vladislav Podracký.



Zájem nemá ani mnoho učitelů v Karlových Varech

Z více než padesáti zaměstnanců Uměleckoprůmyslové školy v Karlových Varech má ale zájem o testování antigenními testy jen šest.



„Kolegům to přijde vlastně dost zbytečné. Během druhé vlny pandemie onemocněli jen tři, všichni měli jen velmi lehký průběh, o dětech ani nemluvě. Přesto byly školy zavřené jako první místo toho, aby se důsledně chránili hlavně senioři,“ okomentovala to ředitelka školy Markéta Šlechtová.

Mnohem vstřícnější jsou k testování pedagogové karlovarské střední zdravotnické školy. Otestovat se nechá celá polovina učitelského sboru. „Ti, co zájem nemají, už onemocnění covid-19 prodělali nebo na testování coby samoplátci už byli,“ vysvětlila ředitelka školy Hana Švejstilová.

„Já si na test zajdu. Chci mít před Vánocemi klidné svědomí, že jsem zdravá, abych mohla přijímat návštěvy příbuzných. Navíc máme teď v rodině miminko,“ dodala.

Také karlovarská střední škola stravování a služeb testování neodmítá, zatím projevilo zájem 38 procent pedagogů.



„Za mě osobně je to ale od vlády krok vedle. Lidé se teď nahrnou do obchodů, poté přijdou svátky, mnohem víc by nám o virové náloži v populaci, potažmo mezi učiteli, řeklo až testování na začátku ledna,“ postěžoval si ředitel školy Jiří Neumann.

Možnost se zdarma otestovat budou mít od pátku všichni pedagogičtí pracovníci včetně asistentek pedagogů a vychovatelek. Pokud bude vzorek pozitivní, předpokládá se, že se na místě udělá vzápětí i PCR test.

Od 18. prosince se pak počítá s testováním i dalších zájemců z řad široké veřejnosti. To by mělo probíhat v nemocnicích, ale třeba i v ordinacích praktických lékařů. K dispozici mají být také mobilní odběrové týmy, které zajišťují hasiči. Jejich počet by se měl téměř zdvojnásobit.

Faktem je, že za prvních dvacet zářijových dní se počet nakažených učitelů a žáků zvýšil třikrát. Během druhé vlny se pak celorepublikově nakazilo na 4 500 učitelů a třeba v polovině října se nákaza mezi učiteli šířila stejně rychle jako mezi zdravotníky.