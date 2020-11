Testy ukázaly, že senioři jsou v bezpečí. Domovy se však obávají návštěv

„Někde ještě testování klientů a zaměstnanců teprve dobíhá, ale v případě pobytových zařízení zřizovaných krajem se šíření nákazy v nekontrolovaném počtu případů zatím neprokázalo,“ uvedla mluvčí kraje Jana Pavlíková.

Pokud se nákaza v konkrétním zařízení vyskytla, bylo to už před nařízeným testováním, a navíc jen minimálně.



V nejtěžších dnech druhé vlny epidemie na začátku listopadu se nákaza prokazatelně vyskytla asi jen u dvou stovek klientů z celkových téměř dvou tisíc, pozitivně testovaných zaměstnanců pak bylo do stovky.

„Nicméně tyto pozitivní údaje potvrdí až opakované testování, které se bude až do odvolání konat v intervalu každých pět dní,“ dodala mluvčí.

Mimo krajská zařízení pobytových sociálních služeb antigenní testy ale nákazu koronavirem odhalily, a to v zařízení Oáza klidu Loučky a v Domově se zvláštním režimem Kazdův Dvůr Skalná – Vonšov. „V obou případech jsou samozřejmě ve spolupráci s hygieniky přijímána veškerá potřebná opatření,“ upřesnila mluvčí.

Pravidla pro návštěvy? Nejsou

Jako jeden z mála si nulové konto nakažených udržel během první i druhé vlny epidemie Dům klidného stáří ve Svatavě u Sokolova. Antigenní testy to už jen potvrdily.

„Jsme za to rádi. Od jara dáváme na klienty i na sebe opravdu velký pozor,“ potvrdila ředitelka zařízení Ilona Valentíková s tím, že antigenní testy Dům klidného stáří nakoupil ještě dávno předtím, než přišly oficiální cestou od vlády. „Pořídili jsme si je za vlastní peníze, abychom měli jistotu, že tu nákazu nemáme a mít nebudeme,“ dodala ředitelka.

Jestli se tento stav podaří udržet, bude podle ní záležet mimo jiné na tom, jaká pravidla budou za pár dní platit pro návštěvy. „Rozhodně by se i návštěvníci měli testovat a platit si za to. My pak personálně provádění testů zajistíme,“ uvedla Ilona Valentíková.

Testování a roušky jsou dobrou ochranou

Jestli to tak bude, se ale doposud ministerstvo zdravotnictví nerozhodlo. Času mnoho nezbývá. S koncem nouzového stavu totiž bude po 12. prosinci všechno jinak.

Asociace poskytovatelů sociální péče se zatím marně snaží o vládní výjimku, která by v budoucnu klientům zajistila nejen setkávání s rodinou, ale také bezpečí.



„Děláme vše, abychom svým klientům poskytli veškerou péči a ochránili je, ale po skončení nouzového stavu už to v našich silách nebude. Jenže nás nikdo neposlouchá,“ upozornila viceprezidentka asociace pro kvalitu sociálních služeb a zároveň ředitelka královéhradeckého Domova U Biřičky Daniela Lusková.

„Ministerstvo zdravotnictví doposud nenašlo způsob, jak testování antigenními testy nařídit i pro návštěvy, které k nám budou mít po 12. prosinci volný vstup. To je samozřejmě dobře pro ně a hlavně pro klienty, na druhou stranu se ale dříve či později nevyhneme karanténám a nákazám. Za mne jde o neschopnost státní správy, vždyť stačí jen patřičně upravit zákon o ochraně veřejného zdraví,“ dodala viceprezidentka.

Testování návštěv v kombinaci s nošením roušek je přitom podle ní dostatečnou ochranou seniorů, kteří už se nemohou dočkat, až své rodiny po dlouhých dvou měsících opět uvidí.