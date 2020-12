V Karlovarském kraji se bude testovat na osmi místech, někde už mají plno

Po celý den nestačily včera sestry z odběrových míst laboratoří sítě Lab In v Karlových Varech a Mariánských Lázních zvedat telefony. V poledne už byly termíny v obou případech rozebrány. Volná políčka k rezervaci na vyšetření antigenními testy tak už nabízelo jen poslední ze tří pracovišť Lab In, a to v Aši.

Rezervace probíhala na stránkách webu Lab In, kam byl zájemce o testování přesměrován z centrálního registru ministerstva zdravotnictví. Zájemce si mohl i zavolat přímo do laboratoře.



Bez problémů bylo možné rezervovat si termín odběru s předstihem také přes krajské call centrum na čísle 950 380 380. Pracovníci centra budou ode dneška každý pracovní den od 8 do 15 hodin volajícím nabízet otestování v blízkosti jejich bydliště a pokud možno v termínu, který si volající sám vybere. Včera byla volná kapacita v Karlových Varech ještě i těsně před Vánocemi.

Testování bude ode dneška probíhat v dolní části areálu Karlovarské krajské nemocnice a primárně je určené pro ty, kteří přijedou autem. Podle operátorů na call centru je ale možné sem dorazit i pěšky.

Odběrová místa pro antigenní testování v Karlovarském kraji Rezervace termínu na provedení odběru je nutná na čísle krajského call centra 950 380 380. Karlovarská krajská nemocnice Karlovy Vary, Bezručova 1190/19 (vjezd z Bezručovy ulice, v dolní části areálu nemocnice) Lab In Karlovy Vary, Bezručova 1098/10 (Dětská poliklinika) Koupaliště Michal, Jezerní 2156, Sokolov Karlovarská krajská nemocnice Cheb, K Nemocnici 1204 (před pavilonem A) Dia-gon Cheb, Májová 582/19 (Poliklinika Flora) Lab In Mariánské Lázně, Komenského 515/6 Lab In Aš, Nemocniční 52 (areál LDN) Dia-gon Aš, Palackého 1615 (Dětská poliklinika)

Také koupaliště Michal v Sokolově funguje jako drive-in odběrové místo. „Kdo však nemá auto, může i sem přijít po svých,“ upřesnila Markéta Singerová, mluvčí sokolovské nemocnice. „Provozní doba byla na Michalu prodloužena, otevřeno tu bude každý pracovní den od 8 do 14 hodin,“ dodala Singerová s tím, že denně by tu měli stihnout zpracovat až sto antigenních testů.

Další dvě odběrová místa jsou v Chebu, konkrétně v tamní nemocnici před pavilonem A a u polikliniky Flora. V Aši bylo zřízeno odběrové místo pro antigenní testování nejen v pracovišti Lab In, ale také v laboratoři Dia-gon v Palackého ulici.

Bez rezervace to nejde

Pro zájemce o testování je každopádně povinná rezervace termínu s tím, že pracovník call centra nabídne podle aktuální vytíženosti odběrového místa konkrétní datum a čas. Bez rezervace nebude test proveden.

S sebou musí mít zájemce občanský průkaz, kartičku pojištěnce a pro urychlení odběru nejlépe i předvyplněný Formulář pro provedení odběru. Ten se dá stáhnout na stránkách ministerstva zdravotnictví.

V případě negativního výsledku obdrží otestovaný potvrzení o absolvování testu. Při pozitivním výsledku bude hned na místě proveden ještě PCR test. Výsledek by měl být k dispozici do 48 hodin, do té doby musí testovaný do karantény.