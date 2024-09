Moderní technologie v chebském skladu Tchibo sníží nároky na lidskou práci

„Srdcem nového systému je automatizační a dopravníková technologie, která zajišťuje, že zboží bez jakýchkoliv vad je okamžitě centrálně znovu nabízeno k prodeji. Toto zrychlení procesů zajišťuje kapsový třídič s přibližně 110 balicími místy. Součástí modernizace je také základní řídicí systém, který optimalizuje koloběh zboží s minimálním vynaložením času a zdrojů,“ uvedl mluvčí společnosti Tchibo David Sahula.

Ve výsledku tak investice zrychlí celý proces manipulace se zbožím, sníží nároky na lidskou práci a umožní rozšířit sortiment. „Do dvou hodin se dozvíme, že si zákazník zboží objednal. Zpracování tady u nás pak trvá dvě až osm hodin,“ informoval ředitel chebského centra Zbyněk Korelus. Doplnil, že Cheb je aktuálně centrálním distribučním centrem Tchibo pro střední Evropu a Německo.

Mimořádně rozlehlá hala o celkové ploše více než 110 tisíc metrů čtverečních disponuje nejefektivnější výbavou pro obsluhu významných částí logistického systému společnosti Tchibo. Průmyslový objekt vznikal v rámci tří samostatných fází mezi roky 2016 a 2021 a stal se třetí největší logistickou budovou, která kdy byla na území České republiky postavena.

„Pro nás v Karlovarském kraji je Tchibo klíčovým klientem, který do regionu přinesl to, co bylo potřeba: špičkové moderní technologie s vysokou přidanou hodnotou. Míra inovací a propracovanost činnosti v provozu dosahují úrovně, jakou si mnozí při pohledu zvenčí neumí plně představit,“ konstatoval Milan Kratina, předseda představenstva Accolade Industrial Fund.

Investiční fond je vlastníkem chebského průmyslového parku, který vznikl v těsné blízkosti dálnice D6 poblíž hranice s Německem. „Není snadné přilákat nové investice. Jsem rád, že zkušenosti s podnikáním v našem městě jsou pro společnost Tchibo natolik dobré, že se rozhodla investovat do modernizace svého provozu v Chebu,“ dodal starosta Chebu Jan Vrba.