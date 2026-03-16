Do dnešní doby se podařilo uchránit pouze jediný, a to právě ten u Beethovenovy stezky. Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary (LLPKV) suchý záchod opravily.
„Naši řemeslníci stabilizovali zděnou jímku a truhláři obnovili dřevěnou konstrukci,“ popsal opravy ředitel LLPKV Stanislav Dvořák.
Vycházky po lázních a okolí bývaly nedílnou součástí léčby. Lázeňští hosté trávili čas v lesních trasách nad městem, kde kvůli vznikly altány, vyhlídky, prameny i drobné utilitární stavby. Součástí této infrastruktury byly právě i lesní toalety.
Podle historiků se jich v lesích nacházelo větší množství. „Na technické mapě z roku 1978 je zakresleno 22 lesních záchodků, a to patrně jen jejich část, protože podle odborníků se kolem roku 1900 nacházelo v lesích 117 záchodků,“ upozornil Pavel Reiser, bývalý dlouholetý zaměstnanec LLPKV, který se věnuje historii tamních lesů.
Od 80. let minulého století byly ale suché toalety z hygienických důvodů likvidovány a často po nich zbyly jen torza zděných jímek.
Opravený objekt u Beethovenovy stezky je posledním dochovaným exemplářem svého druhu v terapeutické krajině Karlových Varů. Objevil ho archeolog karlovarského muzea Jiří Klsák.
„Ztráta objektu by znamenala definitivní zánik hmotného svědectví o tom, jak fungovala lázeňská infrastruktura v době největšího rozkvětu Karlových Varů,“ dodal Lubomír Zeman z Národního památkového ústavu Loket, jenž se na obnově též podílel.
Návštěvníci stezky ´kadibudku´ mohou využívat. Náklady na obnovu činily téměř 112 tisíc korun.