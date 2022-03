Studentku čeká maturita, místo učení ale myslí na blízké na Ukrajině

„Chtěla jsem si vybrat vysokou školu někde v zahraničí a právě Česko bylo podle mě a mých rodičů dobrá možnost. Letos bych měla maturovat a připravovat se na přijímačky na farmacii v Hradci Králové. Chtěla bych jít ve stopách babičky, která pracuje v lékárně,“ vysvětluje dívka.

Jenže v těchto dnech se nemůže na studia pořádně soustředit. Každý den trne, zda jsou její příbuzní v pořádku.

„Celá ta situace mne velmi zasáhla. Každý den s hrůzou sleduji zprávy, nemůžu myslet na nic jiného. S napětím čekám, jak vše dopadne. Nejhorší je bezmoc a to, že člověk neví, co bude zítra. Vím jen, že na Ukrajině trpí a umírají obyčejní lidé, kteří za nic nemohou. Je to příšerné. Nikdy bych si nemyslela, že v dnešní době, v jednadvacátém století, se budou nějaké konflikty řešit takto silou,“ kroutí hlavou Viktoriia.

Podle jejích slov je v Oděse zatím klid. Obchody fungují, lidé zde nedostatkem netrpí. Nicméně situace se může změnit z minuty na minutu.

„Doma jsou všichni v obrovském stresu. Sledují zprávy, bojí se toho, co by mohlo nastat, a už mají připravenou místnost, kde by případně mohli boje přečkat. Každý den si telefonujeme, mluvíme spolu. Pro mne je to úleva, když vím, že jsou v pořádku,“ dodává.

Mnoho lidí na Ukrajině ale takové štěstí nemá. Uprchlíci, zejména ženy s dětmi, opouštějí své domovy a proudí do sousedních zemí.

Uprchlíků přibývá

Například do Chebu už dorazily desítky uprchlíků, kteří našli azyl v městské ubytovně Modrý věžák. Dalších přibližně 120 lidí přivezly autobusy firmy PetroCargo Trade do ubytovny v chebské Hálkově ulici. Tady našli střechu nad hlavou především ti, jejichž rodinní příslušníci pracují v chebské průmyslové zóně. V regionu rovněž sílí snahy pomáhat.

Sbírky pořádají například Komunitní centrum Chebsko, centrum Nádech v Chebu a Karlových Varech, v Sokolově probíhá potravinová sbírka, v Ostrově mohou lidé nosit oděvy do charitního šatníku, sběrným místem je i dobročinný obchod Armády spásy v Chodově.

Kvůli velkému množství nabídek už Chebští vytvořili Google formulář, jehož prostřednictvím budou pomoc evidovat.

„Desítky lidí každý den volají s tím, že chtějí darovat nejrůznější věci na vybavení bytů pro lidi, kteří k nám přišli z Ukrajiny. Nejsme schopni takové množství telefonátů vyřizovat,“ vysvětlila mluvčí města Simona Liptáková.

Podle jejích slov stačí prostřednictvím formuláře napsat, kdo co nabízí. „Koordinátor pomoci se dárci ozve přesně ve chvíli, kdy bude pomoc aktuální. Chceme se vyhnout zbytečnému hromadění a skladování věcí a zároveň zprostředkovat přesně tu pomoc, po které je poptávka. Rovněž potřebujeme mít všechny informace pohromadě v jednom dokumentu a to je právě tady,“ doplnila Liptáková s tím, že radnice zároveň vyčlenila zaměstnance úřadu, který bude koordinátorem pomoci a s ostatními organizacemi bude v této věci spolupracovat.