Přišel k plotu a souseda trefil do hlavy, pak střelec bez zbrojáku zabil i sebe

Policisté oznámení přijali v úterý kolem půl jedenácté dopoledne. Do Šabiny okamžitě vyrazilo několik policejních hlídek. „Po příjezdu na místo nalezli na zahradě rodinného domu muže bez známek života,“ konstatoval policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Na sousedním pozemku u druhého domu, v těsné blízkosti společného plotu, byl nalezen druhý muž bez známek života. Policisté místo činu okamžitě zajistili a provedli důkladnou prohlídku obou domů a nejbližšího okolí.

Jednalo se o starší muže. Jednomu bylo 69 let, druhý byl o dva roky mladší. Vyšetřovatelé následně zjistil, že střílel ten starší. Od plotu oddělujícího jejich pozemky zasáhl svého souseda přímo do hlavy. „Poté stejnou zbraní způsobil zranění neslučitelná se životem i sobě,“ upřesnil Kopřiva.

Pistoli ležící poblíž těla devětašedesátiletého muže policisté zajistili. „Devětašedesátiletý muž nebyl držitelem zbrojního průkazu a krátkou střelnou zbraň držel nelegálně,“ upozornil mluvčí.

Policisté ve středu kromě nových informací zveřejnili také video ze zásahu v Šabině. Případ vyšetřují jako vraždu. Pokud se potvrdí verze, že pachatelem byl skutečně starší muž, případ vzhledem k jeho sebevraždě odloží z důvodu nepřípustnosti trestního stíhání.

Údajně měli dlouho vzájemné spory

Šabina je malá obec, kde žijí přibližně tři stovky lidí. Policie v úterý uzavřela okolí místa činu mezi mateřskou školou a starou hospodou. Na místě byly policejní vozy i auta kriminalistů. Podle některých oslovených místních měli muži mezi sebou delší dobu spory, objevily se však i protichůdné hlasy.

Verzi o sousedských neshodách například rozporoval krajský radní pro oblast sociálních věcí Robert Pisár, který v Šabině také žije a oba muže znal. „Byli to moji kamarádi z tenisu, a hlavně kamarádili i spolu, měli nadstandardně dobré vztahy, o to více je to divné a nepochopitelné,“ konstatoval Pisár.

Šeptandu o sporech by možná rozporoval i šabinský starosta František Pešek, který se v úterý k případu sice vyjadřovat nechtěl, nicméně při telefonátu s redaktorem iDNES.cz byl slyšitelně rozrušený a bylo zcela evidentní, že ho událost velmi zasáhla. „Zrovna jsem na místě, nezlobte se, ale zatím k tomu nic říkat nebudu. Je to velké neštěstí pro celou obec a vůbec si nedokážu vysvětlit, proč se to stalo.“