Umělý vývod neznamená konec. Stomici v Chebu sdílejí své příběhy

Když se třicetiletá Jitka Svobodová po operaci konečníku dozvěděla, že bude mít už natrvalo umělý vývod, zhroutil se jí svět. Vzpomíná, jak se třetí den po operaci v nemocnici sesypala a skončila na antidepresivech.

Po návratu domů to nebylo lepší. Rána se nehojila, bylo jí tak hrozně, že ani nechtěla vylézt z postele. Jenže doma měla tříletou dcerku a už kvůli ní musela začít jako máma fungovat. Dnes cítí, že tohle bylo přesně to, co ji zachránilo, nakoplo a vrátilo do života.



Jitka svůj příběh vypráví spolu s ostatními stomiky prostřednictvím putovní výstavy nazvané PytlíkART. Kromě jedinečných a velmi osobních výpovědí lidí, kteří se potýkají se stomií, výstava nabízí pohled na unikátní výtvarná díla. Jsou namalovaná na stomických sáčcích.

Každý, kdo přijde, tak uvidí, jak vypadá životně důležitá potřeba stomiků, a prostřednictvím příběhu a obrázku dostane příležitost nahlédnout do duší lidí, kteří jsou stejní jako ti kolem. Jen prostě mají navíc u pasu malý sáček.

„Chtěli jsme ukázat pytlíky, které používáme na střevní obsah, ale z jiného pohledu. Polidštit je, aby se lidé nebáli o nich mluvit nebo se jich dotknout. Je nutné si uvědomit, že vyprazdňování je přirozená lidská potřeba. Někdo prdí do plíny, někdo do záchoda a my stomici prdíme do pytlíku. Ničím jiným se neodlišujeme, náš život je normální a můžeme dělat to, co chceme,“ říká autorka projektu Jitka Svobodová.

Také sedmašedesátileté Marii chvíli trvalo, než si na stomii zvykla. „Když jsem se dozvěděla, že mám nádor a budu mít umělý vývod, nebylo mi ještě ani padesát let. Chyběly informace, nikoho se stomií jsem neznala. Výměna sáčků mi po operaci dělala velké problémy,“ vzpomíná na dobu před téměř dvěma desetiletími.

Protože ale věděla, že díky stomii žije, naučila se mít ji ráda. „Raduji se z vnoučat, přehodnotila jsem priority. Pomáhám druhým, můj život má smysl,“ dodává. Její pytlík je vyzdobený srdíčkem a slovy Mám se ráda.

Z projektu je nadšený i lékař Karel Tyrpekl, chirurg a vedoucí spolku stomiků ILCO Cheb. „Jsem překvapený a nadšený. Výstava je velmi zajímavá a pěkně udělaná, což je skvělé,“ říká s uznáním.

Výstavu v Papírně je možné navštívit po skupinkách, případně individuálně po telefonické dohodě s lékařem Karlem Tyrpeklem s přihlédnutím k aktuálním protiepidemiologickým opatřením a za dodržování všech nařízení vlády. Pokud dojde k jejich zpřísnění, výstava je k dispozici ve virtuální podobě na webu organizace České ILCO, která pomáhá pacientům s umělým vývodem střev z celé republiky.