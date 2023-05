Svah se silnicí vedoucí do hor se dal do pohybu, zastaví ho speciální stěna

17:16

Do pomalého, ale nezadržitelného pohybu se dal před časem svah pod důležitou silnicí I/25 u serpentin nad Jáchymovem. Krajské Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zareagovalo provizorním opatřením, to definitivní se rodí nyní. Svah pod silnicí vedoucí do Krušných hor zajistí takzvaná mikrozáporová stěna.