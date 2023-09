Rekonstrukce nejdeckého Matyáše bude pokračovat na jaře, možná i s dotací

Fakticky bude lůžek ale o 14 více. Vzhledem k tomu, že normativní kapacita zařízení je maximálně 70 lůžek, zbývající budou moct podle radního Roberta Pisára využívat například příbuzní klientů. „Nemůžeme je totiž registrovat jako sociální službu,“ podotkl radní.

Původní odhady ceny za druhou etapu rekonstrukce domova Matyáš počítaly s částkou 240 milionů korun. „Ceny šly ale dolů, takže nyní počítáme se sumou 170 milionů,“ konstatoval Pisár.

Zakázku na dodavatele stavby chce kraj vypsat na konci. „Už teď ji ovšem avizujeme, aby se zájemci mohli připravit,“ vysvětlil radní.

Kraj v souvislosti s druhou a poslední etapou rekonstrukce domova požádal o dotaci z Národního plánu obnovy. Pokud uspěje, má šanci získat až 80 milionů. V případě první etapy, která vyjde na 210 milionů, ale úspěšný nebyl. Důvodem byl nesoulad projektu s podmínkami dotace.

„Podle jejího poskytovatele měla být mezi vchodem a pokojem chodba, ze které by se vstupovalo do koupelny a na záchod. Ale to nebylo technicky možné realizovat,“ vysvětlil Robert Pisár. Nejdecké zařízení Matyáš je určeno pro klienty ve věku nad 60 let, kteří trpí nejrůznějšími typy demence nebo Alzheimerovou chorobou.