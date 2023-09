Keramická a sklářská průmyslovka může po opravách přijmout více studentů

Cena rekonstrukce by neměla překročit 1,5 miliardy korun. Karlovarský kraj na realizaci ze svého rozpočtu vyčlení 400 milionů.

„Nyní vzniká projektová dokumentace, což u takto náročných staveb trvá i několik let. Jsme zhruba v polovině procesu,“ uvedl krajský radní pro školství Jindřich Čermák.

Studentů bude více

Pokud nenastanou žádné nepředvídané komplikace, měli by se podle něj studenti ve rekonstruované budově poprvé učit ve školním roce 2027/28.

Projekt zahrnuje demolici objektu ze 60. let a obytné budovy pro učitele. Dále pak rekonstrukci a obnovu historické části školy, na kterou bude navazovat nová budova včetně komunikací, venkovních ploch, zeleně a oplocení.

Komplex nabídne po rekonstrukci zázemí až pro 540 žáků, což je o 170 žáků více než je aktuální maximální kapacita. Vedle sekundárního vzdělávání bude škola díky projektu rozvíjet i další formy studia, jako je vzdělávání celoživotní nebo rekvalifikační podporující uplatnitelnost místní pracovní síly. Vznikne tu i výstavní galerie, auly, kavárny, sportoviště pro kulturní a komunitní aktivity.

Starou část doplní nová

Zmiňovaná obytná budova pro učitele ustoupí moderní přístavbě. Jejím autorem je architektonické studio Petr Hájek Architekti. „Ve své finální podobě téměř obkrouží historickou budovu keramické školy,“ popsal řešení budoucí podoby školy náměstek hejtmana Dalibor Blažek.

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská rostla do současné podoby desítky let. Historická budova byla postavena mezi lety 1923 a 1924. Přístavba, v níž se nyní žáci učí a která půjde v rámci rekonstrukce rovněž k zemi, vyrostla na přelomu 50. a 60. let. Poslední stavby v areálu, tělocvična a další drobné přístavby, jsou pak z let sedmdesátých.