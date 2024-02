Začne oprava části Chebského mostu. Bude stát více, než Karlovy Vary čekaly

16:30

Hned, jak to klimatické podmínky dovolí, začne oprava Chebského mostu. A to úseku, který se klene nad průtahem městem. Radnice za ni zaplatí o dva miliony korun více, než původně předpokládala. „Počítali jsme s částkou 12,38 milionu bez daně. Do výběrového řízení se přihlásily dvě firmy, levnější nabídka byla 14,75 milionu,“ potvrdil karlovarský radní Petr Bursík.