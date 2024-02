Americký most v Chebu bude kvůli opravě půl roku zavřený, doprava může kolabovat

„Opravy by mohly začít už 4. března, hotovo má podle smlouvy být 31. srpna. Doufáme ale, že se podaří termín zkrátit. Vysoutěžená cena je necelých 18 milionů korun,“ řekl chebský místostarosta Pavel Pagáč. Podle něj počítá stavební firma s tím, že po dobu rekonstrukce bude most pro automobily zcela uzavřený. Dojde totiž ke zvednutí celé mostní konstrukce.

Pěší budou moci most v podstatě bez většího omezení využívat. „Vždy na té straně, kde se nebude pracovat, bude možné most přecházet,“ zdůraznil místostarosta Pagáč. Připustil, že letošní léto bude ve městě, co se dopravy týče, obtížné. Zejména vzhledem k souběhu opravy významného přemostění a několika velkých kulturních akcí.

Nejdůležitější křižovatka ve městě

Cheb bude koncem měsíce června hostit další ročník mezinárodního festivalu dechových orchestrů FIJO. V polovině července se zde koná oblíbený Festival nového cirkusu a pouličního divadla Letní bláznění. Začátek srpna bude potom lákat na hojně navštěvovaný Letecký den, který do Chebu přivádí hosty z tuzemska i blízkého zahraničí.

Doprava se tak soustředí na okružní křižovatku u Tesca, která se stane nejdůležitějším dopravním uzlem Chebu. „Když se most zavře, práce na celé komunikaci se budou moci udělat najednou. Pokud by se opravovalo po částech, musí se vždy postupy na každé polovině zopakovat. Doba realizace by se pak prodloužila,“ konstatoval Pagáč.

Součástí oprav je výměna mostovky, silnice dostane nový asfaltový povrch, dojde na rekonstrukci chodníků i zábradlí. Most získá nová ložiska a mostní uzávěry, celou konstrukci bude nutné zbavit starého povrchu a znovu natřít protikorozní vrstvou. Opraví se i pobřežní zdi, vznikne nové servisní schodiště, které by mělo budoucí údržbu mostu zjednodušit.

První mosty stavěli ženisté

Současný most začal sloužit v roce 1989. Vyrostl na místě někdejšího provizorního ženijního mostu, kterému lidé v Chebu neřekli jinak než Americký. Důvodem bylo, že těsně po válce, kdy ustupující německé jednotky původní silniční most přes řeku zničily, postavili zde američtí ženisté provizorní přemostění řeky.

Tento most byl dřevěný a vydržel až do poloviny března roku 1947, kdy ho při oblevě poškodila povodeň. Ihned poté se do práce dali ženisté z Pardubic, kteří už 5. dubna zprovoznili nový ocelový most typu „Bailey“. I tento most lidé v Chebu znali jako Americký. Dílo pardubických ženistů v Chebu sloužilo až do roku 1987, kdy začala výstavba současného mostu.