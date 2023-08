Okolí Amerického mostu v Chebu se výrazně změní, vznikne i okružní křižovatka

S opravami mostu se má začít příští rok. „Než jsme začali projekt připravovat, nechali jsme most posoudit odborníky. Zvažovala se i varianta, že konstrukci bude třeba kvůli propojení Kamenné, Havlíčkovy a Vodní ulice demontovat a postavit znovu v trochu jiné pozici. Ale ukázalo se, že most je v dobrém stavu,“ uvedla vedoucí odboru investic chebské radnice Marcela Nečekalová.

„Na stavbu zřejmě byla použita kvalitní ocel,“ poznamenala Nečekalová. Podle jejích slov se bude opravovat mostovka, povrchy komunikace a chodníků i technologická příslušenství. Na straně k náměstí Krále Jiřího se stavební úpravy dotknou rovněž nábřežní zdi, kde vyroste servisní schodiště. Celá konstrukce navíc dostane nový protikorozní nátěr.

Zavřít, nebo jen omezit provoz?

Kolik přesně za opravu mostu město zaplatí, zatím není jasné. „Na stole máme rozpočet od projektantů a s ním v současnosti stále pracujeme. Snažíme se jej důkladně prostudovat a najít případné úspory a rezervy. Jasné je, že to bude víc než 10 milionů korun, o nichž se uvažovalo před dvěma lety. Spolupracovat budeme s Povodím Ohře, které zajistí i nějaká opatření ohledně vodního toku,“ konstatovala Nečekalová.

Podle ní je otázkou, zda most opravovat po částech a zachovat v tomto úseku dopravu, byť v omezené míře, nebo jej zcela uzavřít. „To by opravy urychlilo. Kdyby se měl povrch opravovat po půlkách, tak se doba oprav zdvojnásobí. Technologické postupy se na každém pruhu opakují. Asi to bude na dohodě se zhotovitelem, který vzejde z tendru,“ uvedl místostarosta Pavel Pagáč.

Svoboda přijde o kousek parkoviště

Jak řekl, po opravách mostu bude následovat výstavba okružní křižovatky a následně rekonstrukce přilehlých ulic Havlíčkova a Pobřežní až k silničnímu mostu na Ašské. Pak se začne pracovat na propojení okružní křižovatky a ulice Vodní, což by dopravu navedlo nejkratší cestou na páteřní čtyřproudovou Ašskou ulici.

V minulosti město pro tento účel vykoupilo soukromý pozemek v sousedství parkoviště Kulturního centra Svoboda. „Tudy má vést ta propojka. Stavbě padne za oběť i část parkoviště Svobody. Aby nebyl jeho provoz omezen, je v plánu stavba náhradní plochy, případně parkovacího domu, na místě bývalého zahradnictví v ulici Havlíčkova,“ nastínil Pavel Pagáč.

Pět let na proměnu celé lokality

„Co se týče propojení Amerického mostu a ulice Vodní, tam je hotová studie. Ještě je třeba ji dopracovat. Počítám, že když to projekčně půjde dobře, tak s budováním propojky začneme v roce 2027,“ doplnila slova místostarosty Marcela Nečekalová. Město v souvislosti s opravou mostu řeší i rekonstrukci části ulice Kamenná od mostu až ke křižovatce s Křižovnickou.

„Přemýšlíme, zda by nebylo vhodné obě akce provést společně, když už bude most zavřený. Ale o tom zatím rozhodnuto není. Samostatná oprava Kamenné by totiž znamenala pro dopravu ve městě další komplikaci. Každopádně vše je naplánováno a připraveno. V průběhu pěti let se bude lokalita kolem mostu postupně proměňovat,“ dodala Marcela Nečekalová.