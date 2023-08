Po létě se žáci vrátí do vylepšených škol, investuje se do zahrad i učeben

„Na všech pěti základních školách v Sokolově se dělají nějaké úpravy. Jsou to především ty, které by mohly omezit školní výuku,“ potvrdil mluvčí sokolovské radnice Michal Švarc. Upřesnil, že nejvíce se nyní pracuje na Základních školách Rokycanova a Pionýrů.

„Na základní škole Pionýrů upravujeme zahradu a stavíme skleníky. Jde o úpravu terénu, osazení dřevin či zabudování vyvýšených záhonů, kompostérů i nádrží na dešťovou vodu. Vzniká geologická stezka, broukoviště, sluneční hodiny, čmelín. Pracuje se ale i na úpravě interiérů,“ podotkl Švarc. Sokolov má každoročně v rozpočtu na opravy a údržbu škol a školek 25 milionů korun.

V Chebu řeší hlavně zanedbanost

Letos však zastupitelé schválili nad rámec rozpočtu dalších 51 milionů korun a to pouze na investice do základních škol. „Z tohoto balíčku bude možné čerpat následující čtyři roky. Peníze jsou určené například na nákup nábytku, tabulí, skříněk, vybavení kabinetů nebo vymalování tříd,“ dodal Švarc.

Pracuje se i na školách v Chebu. „Někde se částečně mění potrubí studené vody, jinde jde o výměnu stupaček. Učebny se modernizují, na 6. základní škole začala výstavba altánu, který poslouží jako venkovní učebna. Opravuje se zde rovněž rampa školní kuchyně,“ řekla mluvčí chebské radnice Simona Liptáková.

Cheb se navíc chystá v následujících letech do škol masivně investovat. Radnice nechala zpracovat audit, který odhalil, že zanedbanost školních budov je vysoká. Do nápravy bude třeba investovat více než 200 milionů korun. Problém chtějí Chebští vyřešit v horizontu šesti až deseti let.

Nejvíce se pracuje na „Šmeralce“

Do obnovy školních budov, areálů a sportovišť investuje také město Karlovy Vary. Z částky přes 80 milionů korun, které letos magistrát k tomu účelu uvolní, poputuje největší objem finančních prostředků na opravu školních budov ve Šmeralově ulici.

„Tamní základní škola a základní umělecká škola se dočká dlouho plánované půdní vestavby v objektu 2. stupně. Škola získá nové učebny přírodních věd, dvě počítačové a dvě jazykové učebny, nové kabinety, sklady a sociální zařízení,“ uvedla mluvčí magistrátu Helena Kyselá. Práce potrvají asi sedm měsíců, ale do výuky v nadcházejícím školním roce nezasáhnou.

Rovněž budova 1. stupně a umělecké části školy dostane během léta nový teplý kabát, opravou projdou podlahy tanečního sálu. Podle mluvčí přesáhnou náklady všech prací částku 43 milionů korun. „Pokračujeme i v budování odborných učeben pro výuku jazyků, chemie, fyziky, přírodopisu a dalších předmětů na jednotlivých školách,“ zdůraznila Kyselá.

Učebna robotiky i nový výtah

K tomu se daří čerpat dotace z prostředků Evropské unie. „Na městských školách už je 12 nových učeben za zhruba 41 milionů korun, další přibudou v následujících týdnech a měsících,“ uvedla Kyselá. Novými učebnami přírodopisu a robotiky se dočká ZŠ Truhlářská, ZŠ Krušnohorská dostane nové dílny a kabinety.

Navíc zde projde rekonstrukcí i část družiny, u které vyroste nový výtah. Základní škola Konečná získá po obnově elektroinstalace moderní úsporná svítidla, pozadu nezůstane ani škola jazyků, kde se pracuje na novém sociálním zázemí a na opravě střechy.