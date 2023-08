V Chebu vyrostla druhá nejdelší lávka pro pěší v Česku, zátěžovou zkouškou prošla

Zavěšená železobetonová konstrukce podstoupila dvě zátěžové zkoušky. První byla stacionární, kdy na její mostovku stavbaři rozmístili 80 kontejnerů s vodou. Každý přitom musel vážit přesně 1 050 kilogramů, celkem to bylo 84 tun. Druhá zkouška byla dynamická, kdy se pomocí čidel měřilo kmitání nosné konstrukce. Výsledky statické i dynamické zkoušky, provedené v uplynulých třech dnech, dopadly výborně podle předpokladů projektu.

Zkouškou vyvrcholily práce na dokončení lávky. Nový most na Švédský vrch by měl začít sloužit pěším a cyklistům první týden v září. Už teď je jasné, že nová chebská dominanta bude v mnoha ohledech unikátní. „Je druhou nejdelší lávkou pro pěší v České republice a dokonce je nejdelší z lávek určených pro cyklisty,“ řekla vedoucí odboru investic chebské radnice Marcela Nečekalová.

Bez zkoušek nelze kolaudovat

Lávka dlouhá 400 metrů překlenula 43 vlakových kolejí, což je rovněž naprosto jedinečná záležitost. Navíc se jedná o nejdéle trvající a dosud nejdražší stavbu města Chebu. Zahájena byla v listopadu 2020 a otevřena bude v září 2023. „Je to v mnoha ohledech rekordní stavba, která se jistě stane dominantou města,“ poznamenala Marcela Nečekalová.

Doplnila, že rovněž nejdelší pole mezi opěrnými sloupy má délku asi 40 metrů. Také proto je lávka navíc částečně zavěšená na lanech. „Zkoušky jsou nutnou podmínkou pro to, abychom lávku převzali do předběžného užívání a v září otevřeli pro veřejnost,“ uvedla Nečekalová. Podotkla, že výsledky zkoušek jsou důležité i pro kolaudaci, která má proběhnout v listopadu.

Dotace pokryla jen část akce

Do té doby zmizí výrobna mostních dílů na Švédském vrchu, bude osazeno veřejné osvětlení a dojde i na terénní úpravy. Stavbu od počátku provázely komplikace. Lávka bude hotová s velkým zpožděním a přijde na mnohem více, než byl původní odhad. Cena včetně výluk, nákladů na projektové práce nebo stavební dozor dosáhla 250 milionů korun. Původní vysoutěžená cena byla přitom 119 milionů s DPH.

Město na stavbu získalo dotaci téměř 90 milionů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury, zbytek však musí hradit z vlastních zdrojů. „Asi 20 milionů korun se podařilo ušetřit na výlukách díky spolupráci se zhotovitelskou firmou a organizací práce v kolejišti,“ zdůraznila Nečekalová.

První stavitel lávky zkrachoval

Původním zhotovitelem se na základě výběrového řízení stala společnost Raeder & Falge z Lovosic. Ta začala stavět a v lednu 2022 zahájila nasouvání části tělesa lávky nad kolejiště. Jenže loni v srpnu se akce zastavila. Firma totiž skončila v insolvenci a později v úpadku. „Případ mají v rukou právníci,“ potvrdila mluvčí města Cheb Simona Liptáková.

Následně město hledalo zhotovitele, který by stavbu dokončil. Bylo to obtížné i kvůli tomu, že se ceny na trhu v mezidobí citelně navýšily. Stavby se nakonec ujala společnost SWIETELSKY Rail CZ. „Od doby, co staveniště převzala, už nedošlo k žádným prodlevám. Stavba běží, jak má. Životnost lávky je až sto let, to za předpokladu správné údržby a správy,“ dodala Nečekalová.