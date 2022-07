Začínají opravy staveb odložené kvůli festivalu. Hrozí, že se protáhnou

„Festivalový most a konzolovou lávku naproti Thermalu jsme firmám předali na začátku týdne, Bezručovu ulici předáme zhotoviteli v pátek,“ potvrdil náměstek karlovarské primátorky Petr Bursík.

Podle původního plánu přitom měly všechny tři akce běžet už o festivalu. „Jeho organizátoři nás ale požádali, zda by nebylo možné začátek posunout. Vyšli jsme jim vstříc,“ konstatoval Bursík.

Podle prvního náměstka primátorky Tomáše Trtka hrozí nebezpečí, že by se dokončení některých ze zmiňovaných projektů mohlo posunout i do příštího roku. „Vyhodnotili jsme to ale tak, že je vzhledem k festivalu lepší začátek posunout,“ naznačil první náměstek.

Zdržení by se podle Petra Bursíka mohlo týkat zejména rekonstrukce Bezručovy ulice. „I když zde firma provedla několik sond, nikdy nevíte, co se skrývá pod asfaltem. To poznáme až při realizaci,“ vysvětlil Bursík.

To, že se pod zemí mohou skrývat komplikace, ostatně město poznalo při rekonstrukci centrální autobusové zastávky Tržnice. Tu ovlivnilo jak špatně zakreslené plynové vedení, tak kabel vysokého napětí, který byl uložený v menší hloubce, než projekt předpokládal.

U mostních konstrukcí, tedy lávky u Thermalu a Festivalového mostu, je ovšem podle náměstka šance, že dodavatelské firmy stihnou původně avizované termíny. „Zatím to potvrzují,“ řekl Bursík.

Stavba nového festivalového mostu přitom už dávno měla být rozjetá. Původní záměr předpokládal, že do festivalu firma zdemoluje původní konstrukci. Doprava mezi Císařskými lázněmi a Grandhotelem Pupp měla už o festivalu jezdit po provizorní konstrukci.

Na Festivalový most vyčlenilo město ze svého rozpočtu 35 milionů korun. „Směrný rozpočet od projektanta je nižší než alokovaná částka. Vzhledem k vývoji cen materiálu a prací ovšem nedokážeme předpovědět, jaká bude výsledná cena zakázky,“ naznačil náměstek Bursík.

Karlovy Vary mají ve správě 27 lávek a 47 mostních konstrukcí. Na jejich opravy by podle náměstka primátorky Petra Bursíka padlo několik ročních rozpočtů. Za předpokladu, že by město nemuselo hradit nic jiného. Největší investicí byla v nedávné minulosti výstavba nového Dvorského mostu. Město za něj zaplatilo více než 150 milionů korun. Nová konstrukce by měla vydržet sto let.