Ostudná místa Karlovarského kraje: rozbořené lázeňské hotely i stará vodárna

1 Hotel Rozkvět

V listopadu 2014 zachvátil prázdný objekt hotelu Rozkvět na Mírovém náměstí v Mariánských Lázních ničivý požár.

O půl roku později začala jeho likvidace. Mariánskolázeňská radnice proti tomu tehdy neprotestovala, majitel přislíbil, že na jeho místě postaví repliku.

Jenže replika neexistuje a jen na zdi sousední budovy jsou vidět obrysy bývalých pokojů. Skrýt je měla plachta, ta ale visí jen v cárech a dílo zkázy spíše zvýrazňuje. Podle dostupných údajů jsou majitelé hotelu z Ázerbajdžánu.

2 Hotel Kavkaz

Kdysi býval hotel Kavkaz (tehdy ještě Weimar) perlou mariánskolázeňského hotelnictví a konkurenci karlovarského Grandhotelu Pupp. Nocovali zde nejslavnější návštěvníci města jako anglický král Edward VII., ruský pěvec Šaljapin nebo básník J. W. Goethe. Jenže poslední hosté odešli v roce 1993, od té doby byl objekt postupně uzavírán a začala jeho postupná devastace.

Další rána přišla na začátku roku 2018. V pravém zadním křídle budovy se propadlo několik pater. Práce na záchraně pak oddálil odchod ruských turistů po anexi Krymu i covidová pandemie. Na rozdíl od Rozkvětu má ale Kavkaz šanci na záchranu.

„V loňském roce jsme provedli několik etap statického zajištění a objekt je v dobrém statickém stavu, u budovy Split jsme vyměnili střechu a opravili fasádu. V letošním roce budou pokračovat zajišťovací práce a máme v plánu opravu fasády objektu Jitřenka, a když budou prostředky, tak i částečně objektu Kavkaz. Cílem je do doby rekonstrukce vylepšit image Goethova náměstí. Zástupci vlastníka se snaží najít strategického investora, který by do tohoto projektu vstoupil formou joint venture. Projektová příprava pokračuje,“ potvrdil Karel Kalivoda, generální ředitel společnosti Ensana, které objekt patří.

3 Hotel Český dům

Kdysi to bylo výstavní místo Sokolova. Dnes je stav objektu v Nádražní ulici tristní. Proměna kdysi prosperujícího hotelu a restaurace v nevábný vřed na tváři města začala prakticky po privatizaci v roce 1990. Od té doby vystřídal objekt dva majitele. Ten zatím poslední nechal na začátku 21. století zhotovit projekt rekonstrukce. Jeho naplnění se ale stalo jen iluzí.

Tento stav chce ale současné vedení sokolovské radnice změnit. „Je bohužel stále stejně špatný. Všichni chápeme, že je to jedno z bolavých míst Sokolova,“ posteskl si místostarosta města Jan Picka.

Plánuje se proto stát prostředníkem pro jednání mezi majitelem a radnicí. „Chceme se bavit o tom, zda má v plánu hotel opravit, případně zda jej nechce za rozumné peníze nabídnout, třeba i městu,“ naznačil Picka směr, kterým chce jednání vést.

4 Nedostavěná Mototechna

Skelet stavby, která začala u karlovarského Rozcestí u Koníčka růst ještě před rokem 1989, se v anketě ostudných míst města objevoval v posledních letech opakovaně. Teď to ale vypadá, že by měl přestat město hyzdit. Podařilo se totiž vyřešit zásadní problém, který bránil jakémukoliv posunu. Jak budova, tak pozemky pod ní mají totiž dnes už jednoho vlastníka. Ten navíc kupuje od města i sousední pozemek, na kterém má vzniknout parkoviště.

„Pokud majitel nedokáže do pěti let svůj záměr realizovat, vrátí pozemek zpět městu,“ zdůraznil náměstek primátorky Miroslav Vaněk.

S areálem, který měl být prapůvodně prodejnou Mototechny, má jeho současný majitel velké plány. Do pěti let by zde mělo vyrůst obchodně správní centrum. Situaci má snazší v tom, že podle dobrozdání statiků je původní skelet stavby v dobrém stavu, takže se na něm dá dále pracovat.

První pokus o oživení lokality se datuje do roku 2016, kdy zde místní podnikatel chtěl vybudovat dílny pro drobnou výrobu. Z tohoto záměru ale sešlo právě kvůli zmiňovaným nevyjasněným majetkovým vztahům vůči pozemkům a stavbě.

5 Stará vodárna

I objekt bývalé vodárny v Tuhnicích byl v anketách lokalit, které hyzdí Karlovy Vary, stálicí. O jeho oživení se hovoří už řadu let. Areál přitom patří městu. To, respektive Kancelář architektury města, vypracovalo studii, jak by mohla vodárna vypadat.

Svému účelu sloužila déle než sto let. Do provozu byla uvedena v roce 1882, vodou z Ohře pak přestala Karlovy Vary zásobovat v roce 1984. Tuto roli převzala tehdy dokončená vodárna v Březové, kterou zásobuje přehradní nádrž Stanovice.

„V současnosti se jedná o typický brownfield v centru města, na jehož využití již byla zpracovaná řada architektonických studií. Několik místních iniciativ hledá pro území vhodné využití,“ informuje Kancelář architektury města na svém webu. Tamtéž je pak dostupná i územní studie lokality.

„V současné době se v areálu připravují dvě věci. Jednak zajištění stávajících objektů proti vstupu a vyřešení jejich nevyhovujících součástí tak, aby neohrožovaly okolí, a dále nás požádal provozovatel občerstvení na Meandru o využití plochy nad bývalými filtry vodárny pro provozování kavárny a terasy. Obojí by se mělo dít už letos. Dále do budoucna chce město rozvíjet lokalitu postupně a udržitelně, jak je naznačeno i ve studii,“ uvedl mluvčí magistrátu Jan Kopál.

Její součástí je i koncepční řešení bývalého provozního areálu a jeho revitalizace v několika fázích. „V první navrhujeme sanaci území Vodárny, rozšíření již existujícího parku o nezbytné zázemí a doplnění o nové funkce, jako je prodej občerstvení, pikniková louka, místa pro grilování a řada dalších funkcí, které pomohou lokalitu více zatraktivnit pro obyvatele města a ověřit její limity. Potenciál takového využití ověřila již existující kavárna Limetka, která se svou kvalitou rychle zapsala do srdcí řady karlovarských obyvatel,“ naznačují potenciál území urbanisté.

6 Bývalý hotel Barrandov

Jak se ve dvou výše zmíněných případech dá říct, že se vyvíjejí slibně, tak totéž nelze prohlásit o objektu bývalého hotelu Barrandov v karlovarské městské části Hůrky. Stav je oproti roku 2018 nezměněný. Lépe řečeno čím dál tím horší. Majitelem objektu je podle katastru nemovitostí stále společnost RCI – management. Její jednatelkou a jediným společníkem je pak podle portálu justice.cz Yulia Shishlova z Moskvy.

Podle portálu se společnost RCI – management zabývá pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Zrovna tak by měla poskytovat služby zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Stav bývalého hotelu se dá popsat mnoha slovy. Řádný mezi ně ale určitě nepatří.