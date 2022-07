Vysoké ceny odkládají stavby, v ohrožení je přestavba školy i knihoven

Například Aš kvůli vysoké ceně zrušila výběrové řízení na přestavbu umělecké školy v Šaldově ulici. Vzniknout tu mělo osm obecních bytů. Vítěz soutěže nabídl cenu včetně technického dozoru převyšující 24 milionů korun, město však počítalo s tím, že náklady nepřekročí 20 milionů.

Podle ašského starosty Dalibora Blažka stavební firmy zohlednily v ceně vysoké rezervy pro případ inflace a zdražování materiálů. Město nyní hledá cesty, jak v záměru pokračovat.

„Jedna z možností je opakovat výběrové řízení s tím, že upravíme zadávací podmínky. Například o možnost navýšení ceny o inflaci nebo případné prodloužení nasmlouvaného termínu v případě, že firma objektivně doloží, že má například potíže se získáváním materiálů. Tuto možnost ale musíme nejprve důkladně prověřit na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,“ řekl Blažek s tím, že ve hře je rovněž varianta, nabídnout prostory pro vybudování bytů svépomocí.

Město by objekt bývalé umělecké školy nabídlo zájemcům, kteří by si zde byty sami vybudovali. „Vzniklo by společenství vlastníků, do kterého by majitelé bytů vstoupili,“ doplnil Blažek a dodal, že dům už má opravenou fasádu, střechu a rovněž okna.

Cheb i Chodov řeší problémy s knihovnou

Rostoucí ceny udělaly čáru přes rozpočet i chebským radním, kteří usilovně pracují na přístavbě městské knihovny. Jenže předpokládaná cena projektu už narostla téměř dvakrát na bezmála 500 milionů korun. Šance, že se radnici podaří získat dotaci, která by pokryla většinu nákladů, jsou přitom v tuto chvíli mizivé.

„Počítali jsme s tím, že z IROPu bychom mohli získat pomoc ve výši až 85 procent předpokládaných nákladů. Jenže se ukazuje, že z tohoto titulu bychom dostali nanejvýš 80 milionů korun. Naši specialisté se zabývali i možností požádat o dotaci Národní plán obnovy. I tady však předpokládáme, že dotace nebude dostatečná, naopak by mohla být ještě nižší a navíc ohrozit dotaci z IROPu, pokud bychom se rozhodli žádost podat,“ uvedl chebský místostarosta Ladislav Hrubý.

Ten jako největší překážku zmínil nutnost zajistit zbývajících 400 milionů. Podle jeho slov se zastupitelé napříč politickým spektrem jednomyslně rozhodli žádost o dotaci nepodávat. A to i přes skutečnost, že stavební povolení na přístavbu knihovny už bylo vydáno.

„Stavba by měla být zahájena do dvou let. Ale je možné platnost povolení prodloužit a na vhodný dotační titul počkat,“ vysvětlil Hrubý. Starosta Antonín Jalovec doplnil, že podobným způsobem město před lety vyřešilo rekonstrukci pěší zóny, kdy na projekt za takřka 140 milionů korun získalo dotaci z ROP Severozápad, která uhradila většinu nákladů. „Pěší zóna si také musela počkat a vyplatilo se,“ dodal.

V Chodově se vyšší náklady odrazili na pracích na přestavbě někdejší pekárny na novou městskou knihovnu. Dodavatelská firma se obrátila na radnici s tím, že chce otevřít diskusi o navýšení ceny. Požadavek prověřují právníci. „Těm jsme poskytli veškeré podklady. Na jejich verdikt zatím čekáme,“ uvedl místostarosta Luděk Soukup.

„Jsme veřejný zadavatel a musíme ctít legislativu. Potřebujeme znát rámec, kam můžeme jako město a řádný hospodář zajít, abychom mohli odpovědně posoudit všechny směry našeho budoucího rozhodnutí, jako je například zastavení stavby, pozdržení či přesoutěžení akce,“ vysvětlil starosta města Patrik Pizinger, proč se radnice obrátila na právní kancelář.

Lávku zachránil patriot

Vzrůstající ceny materiálů málem zhatily i projekt výroby kopie Goethovy lávky v Karlových Varech. Za to, že nyní stojí na původním místě v sousedství Císařských lázní, může město děkovat patriotismu jednatele firmy, která novou konstrukci vyráběla.

„Bezprostředně poté, co jsme zakázku získali, totiž stoupla na komoditních burzách cena železa na dvojnásobek. Za vysoutěženou cenu nebylo možné lávku vyrobit,“ popsal potíže při vzniku konstrukce jednatel Bauing KV Jiří Sára.

Zhotovitel tehdy stál před otázkou, jak vůbec zakázku dokončit. „Jsem Karlovarák a město mám rád. Rozhodli jsme se proto, že ztrátu absorbuje naše společnost. Radnice neměla možnost, jak cenu navýšit,“ řekl jednatel.

Podle náměstka primátorky Petra Bursíka se potíže s cenami odrazí i v dalších chystaných akcích v Karlových Varech. Jako příklad uvedl třetí etapu rekonstrukce Vřídelní kolonády. Za tu by mělo podle prvotních odhadů město zaplatit kolem 130 milionů. Vzhledem k vývoji cen by se však mohla cena vyšplhat ke dvěma stům milionům korun.