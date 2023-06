V bývalém objektu pohraničníků v Aši bude casino, podle starosty město zvelebí

Z jednání investora a ašské radnice vyplynulo, se zde začne stavět do jednoho až dvou let. „V podstatě se herní průmysl nijak nerozroste. Do opraveného objektu se přesune kasino, které už funguje v pronajatých prostorách centra Travel Free na hranicích. Změní se jen to, že místo bývalé roty bude u hranic stát nová moderní budova. Tím se zvelebí další část města,“ informoval ašský starosta Vítězslav Kokoř.

Podle starosty nemá město problém s kasiny hotelového typu. „Tam je hazard na nějaké úrovni a provozovatelé si všechno ohledně kriminality sami ohlídají. Nejsou to herny, se kterými byly problémy,“ dodal Kokoř.

Navíc bývalá rota pohraniční stráže leží v místech, kde platná vyhláška regulující hazard v Aši provozování kasina umožňuje.

Vyhlášku vydalo město loni v létě. Týkala se deseti provozoven. Regulací chtěla radnice herny přesunout mimo město, a to zejména kvůli negativním sociálním a kriminálním jevům, které se na ně vážou. Provoz heren bude v Aši končit postupně, tak jak jim bude dobíhat povolení k provozování hracích přístrojů. To úřad vydává na tříleté období.