Ulice v Karlových Varech, odkud přívaly vody spláchly dlažbu, je opravená

„Původní cena měla být 7,1 milionu korun bez DPH, konečná je 6,8 milionu,“ uvedl náměstek primátorky Tomáš Trtek.

Za nižší konečnou cenou je podle něj využití objevené historické dlažby. Ta byla někde uložena ve více vrstvách nad sebou. Práce probíhaly pod dohledem Národního památkového úřadu v Lokti a ten si vymínil použití nalezeného materiálu. Celkem je ve Vyšehradské ulici 180 tun kamenných kostek.

„V ulici jsou teď vyměněné všechny inženýrské sítě a je komplet nový povrch,“ dodal náměstek Trtek. Dlažba je nyní uložena do podkladu z cemento štěrkové drtě, a nemělo by tak docházet k jejímu vyplavování.

Poslední ulice v lokalitě, již nechá magistrát opravit, je Kolmá ulice. I její sklon je extrémní a povrch tvoří kostky. „Nyní se chystá projekt. Musíme komunikovat se síťaři, ČEZ tam má v plánu za dva roky dělat přeložku,“ podotkl Trtek.

Průtrž přišla v nejhorší možnou chvíli

Stavební firma se musela při opravě vypořádat s řadou problémů. „Ulice je velmi strmá, v některých místech má sklon až 22 procent, navíc je v centru města,“ poznamenal Predrag Mitrovič, oblastní ředitel společnosti Colas, která rekonstrukci Vyšehradské prováděla. Velkou komplikací byla také extrémní srpnová bouřka s přívalovým deštěm, která celé karlovarské centrum, včetně Vyšehradské ulice postihla.

„Ta průtrž přišla v nejhorší chvíli, když jsme měli ulici rozebranou až na spodní vrstvy. Po dešti byly vidět kaverny pod chodníky. Až dolů do města nám to spláchlo spoustu navezeného materiálu. To všechno přišlo vniveč,“ podotkl Mitrovič k srpnovému řádění živlů. Škoda se podle něj pohybovala v řádu statisíců. Šlo zejména o stavební materiál, který voda odnesla až dolů do řeky Teplé.

Každou dlažební kostku museli vzít dělníci do ruky. „V minulosti se tady prostě povrchy vrstvily na sebe. Dá se říci, že jsme našli dvě vozovky nad sebou,“ dodal s úsměvem Mitrovič.

Část kostek pak měl uložené magistrát v deponii. Extrémní sklon ulice komplikuje i její úklid. „Musí se provádět ručně, technika by měla problémy. Navíc se tady nesmí solit nebo používat solanka,“ řekl mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál.