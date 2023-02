Lávka nad chebským nádražím se dokončuje, lidé se po ní projdou v září

Lávka měla začít sloužit už vloni, jenže původní zhotovitel, firma Raeder & Falge, se dostal do problémů a následně do insolvence. Poté, co se práce na stavbě zastavily, rozhodlo se město smlouvu s firmou vypovědět. Pak bylo třeba rozhodnout co dál. Zda dílo dokončit, nebo zastavit a již hotové části mostu nechat rozebrat.

Zvítězila první možnost. Rozestavěný projekt převzali vloni v říjnu zástupci společnosti SWIETELSKY a zavázali se ve stavbě pokračovat. „Práce jsme zahájili okamžitě po převzetí staveniště, pracujeme ve dvanáctihodinových směnách. Jednotlivé části lávky se vyrábějí přímo na Švédském vrchu,“ uvedl Zdeněk Zuntych, mluvčí společnosti SWIETELSKY ČR.

Stavbu provázely problémy od počátku

Po posledním výsuvu segmentu s pořadovým číslem 13 bude následovat ještě montáž segmentu označeného jako číslo 14. „Tady se už obejdeme bez výsuvu. Termín kompletního dokončení lávky je podle dokumentace stanoven na 31. srpna, kdy by měla být stavba už uvedena do provozu,“ poznamenal Zdeněk Zuntych.

Jak informovala mluvčí města Cheb Simona Liptáková, nejdůležitějším úkolem bylo u stavby zajistit obnovení výluk podle původního plánu, což se nakonec povedlo díky pochopení Správy železnic. Celé dílo se ovšem o dost prodražilo. „Konečná suma se bude blížit ke 250 milionům korun,“ připustil místostarosta Pavel Pagáč.

Stavbu nové lávky provázely problémy od samotného začátku. Původní plány, že mostek bude stačit jenom opravit, padly. Stav konstrukce byl totiž tak špatný, že pouhá oprava nepřicházela v úvahu. Město proto nechalo most pro pěší z bezpečnostních důvodů uzavřít a po čase snést. To způsobilo problémy lidem, kteří lávku využívali při cestě do práce nebo do školy.

Původní projekt bylo nutné přepracovat

Místo třísetmetrového úseku nyní absolvují cestu dlouhou dva kilometry. Město proto začalo chystat stavbu nové lávky. Vybralo betonovou konstrukci za 52 milionů korun. Jenže se ukázalo, že nosné pilíře lávky neodpovídají aktuálním normám. Jejich patky stály blízko kolejí. Projektanti proto napodruhé navrhli most pro pěší, jež je zčásti zavěšený na lanech.

S žádostí o finanční pomoc se Cheb obrátil na stát a uspěl. Na lávku získalo město příspěvek 82 milionů korun, což původně měla být dotace, která pokryje sto procent uznatelných nákladů. Do stavby se však nikdo nehrnul a město muselo tendr na zhotovitele několikrát opakovat.