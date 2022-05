Na nově opravený vzácný statek v Milíkově padl strom, muzeum sčítá škody

„Právě jsme na cestě do Milíkova,“ řekla v pondělí ráno ředitelka Muzea Cheb Martina Kulová. „Musíme nejprve zjistit, jak moc jsou budovy poškozené. Na kolně to je jasné, tam je to vidět. Ale u vejminku, kde strom padl přímo na štít, budeme potřebovat odborné posouzení rozsahu škod po stavební stránce. Teprve pak budeme moci stanovit postupy, jakými se budou obě budovy statku opravovat,“ vysvětlila ředitelka Kulová.

Doplnila, že právě kvůli pádu stromu je památka pro veřejnost dočasně uzavřena. Jak dlouho budou práce trvat, si v tuto chvíli netroufá odhadnout.

Chebský statek jako zástupce lidové architektury Chebska se přitom pro veřejnost otevřel po nákladné rekonstrukci teprve loni v září. Stavební práce na obytném stavení se soustředily v maximální míře na záchranu dochovaných dřevěných prvků původního roubení a hrázdění.

Části, které byly dožilé a nebylo je možné zachovat, byly nahrazeny novými. Zajímavé je, že se během stavebních úprav pracovalo původními postupy. Opravami, které striktně dodržovaly původní vnitřní členění budovy, prošel také interiér.

Obytný dům, kolna a stodola jsou nyní využívány jako prostor expozice. Celý areál statku nabízí vhled do života zemědělské usedlosti na Chebsku koncem 19. a v první třetině 20. století. Proměnou prošel rovněž okolní pozemek. Byly vysazeny nové stromy a keře. Za stodolou vyrostla dvě osetá a osázená políčka. Před průčelím obytného stavení byla zřízena typická předzahrádka.

Usedlost se nachází na severním okraji obce nedaleko kostela sv. Šimona a Judy. Statek má klasický půdorys chebského hrázděného statku, tedy přibližně čtvercový dvůr uzavřený obytným stavením s chlévem, stodolou, do dvora otevřenou kolnou a výminek postavený na místě původních samostatných chlévů.