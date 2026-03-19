Program, který pořádá zdravotnická skupina Penta Hospitals CZ ve spolupráci s platformou Po medině a na kterém se podílí i krajské nemocnice, letos přivede do kraje více než 150 studentů medicíny a mladých lékařů z celé republiky.
„Letošní třetí ročník kempu bude jedinečný tím, že se bude konat přímo na půdě nemocnice, a to konkrétně ve dvou nemocnicích, což jsme nikdy nedělali a je to pro nás logistická výzva. Ale víme, že o tohle je dlouhodobě největší zájem mezi našimi účastníky. Znamená to, že se dostanou přímo na půdu zdravotnického zařízení, přímo na operační sály, ambulance a do reálného provozu k reálným pacientům s reálnými zdravotníky,“ řekl zakladatel kempu Martin Palička.
Akce cílí na studenty a absolventy medicíny se zájmem o obory intenzivní péče, chirurgie, ortopedie a rehabilitace, interní medicína, radiodiagnostika, neurologie nebo psychiatrie.
Součástí programu budou také workshopy z porodnictví či oftalmologie. Od pátku do neděle nabídne osm devadesátiminutových odborných slotů a každý účastník si uvnitř interního systému vybírá na každém slotu z 15 až 20 různých témat. Týkají se chirurgie, interny, akutní medicíny, ale i komunikačních dovedností.
„Karlovarský kraj dlouhodobě usiluje o posílení lékařských kapacit. Jsme připraveni aktivně podporovat mladé lékaře, kteří se rozhodnou u nás pracovat a žít – ať už prostřednictvím náborových příspěvků nebo dalších nástrojů. Akce jako Po medině Kemp jsou přesně tím, co potřebujeme: přímý kontakt s těmi, kdo teprve vstupují do praxe, a možnost ukázat, co kraj nabízí,“ řekl Petr Kubis, hejtman Karlovarského kraje.
„Zajištění personální stability ve zdravotnictví je dnes strategická priorita. Chceme mladým lékařům ukázat, že i v našem regionu mohou najít moderní medicínu, profesní rozvoj i kvalitní podmínky pro život,“ doplnila ředitelka pro lidské zdroje skupiny Penta Hospitals Alice Švehlová.
Karlovarský kraj přitom čelí jednomu z nejpalčivějších problémů českého zdravotnictví, kterým je nedostatek lékařů. Podle dat Národního registru zdravotnických pracovníků je průměrný věk lékařů v ambulantní péči v kraji 56,7 roku a 46 procent z nich je starších 60 let.
V některých oborech, například v paliativní medicíně nebo hemodialýze, jsou lékaři mladší 60 let naprostou výjimkou.
Obzvlášť alarmující je situace u praktických lékařů pro děti a dorost. V roce 2023 bylo v Karlovarském kraji více než 54 procent z nich starších 60 let, region přitom vykazuje jeden z nejnižších počtů úvazků praktických lékařů na 100 tisíc obyvatel v celé České republice. Řadě dětí tak reálně hrozí, že v blízké době o svého lékaře přijde.