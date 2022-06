Nejlepší choreografie z celé země. Putovní přehlídka zakotvila ve Varech

Hostitelské škole se nakonec v soutěži podařilo vybojovat i ocenění za tvůrčí pedagogickou práci a interpretaci sólového tanečního partu.

Ústřední kolo přehlídky tanečního oboru ZUŠ se obvykle koná pouze jednou za tři roky. Jedná se o vyvrcholení soutěže, která probíhá během celého školního roku nejprve na okresní, krajské a posléze na celostátní úrovni. V rámci jednoho víkendu se pak divákům představí ti nejšikovnější tanečníci, kteří navštěvují lidový, scénický či klasický tanec na základních uměleckých školách, a k vidění jsou ty nejzajímavější choreografie, které se v posledních letech urodily.

Aby se žáci a pedagogové mohli setkat s různými přístupy k tanci a s novým prostředím, koná se celostátní přehlídka vždy v jiném městě a organizuje ji jiná škola.

V letošním roce zamířila poprvé do Karlových Varů a pořádání se poprvé ujala Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary.

Poprvé na západě Čech

„V minulých letech jsme se scházeli spíše na druhém konci republiky, v Kroměříži, Uherském Hradišti, Svitavách nebo Poděbradech. Letos umělecká rada chtěla, aby i taneční soubory z Moravy poznaly zase krásu západu Čech,“ popsala za organizátory karlovarská choreografka Petra Blau.

„Karlovy Vary jsou turisticky lákavé a zajímavé město a zdejší divadlo je nejen nádherné, ale má pro tanečníky i skvělé technické zázemí,“ uvedla Zora Breczková, předsedkyně taneční sekce umělecké rady ZUŠ ČR a dodala: „Důležitá pro nás byla i vysoká kvalita pedagogického vedení a tvorby na pořádající škole. Věděli jsme, že ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary organizaci zvládne díky týmové práci a že vše nezůstane na bedrech jen jedné učitelky.“

Podle ředitele ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary Břetislava Svobody se navíc škola mohla opřít o celou řadu sponzorů a partnerů: „Všichni k nám byli neuvěřitelně vstřícní. Tímto ještě jednou děkujeme všem, kteří nám poskytli finanční podporu, zázemí a nebo třeba věcné dary, které jsme mohli předat vystupujícím jako památku na jejich návštěvu Karlových Varů.“

Do celostátního kola přehlídky tanečních oborů ZUŠ se letos probojovalo 341 žáků a celkem 44 choreografií. Všechny tance pak byly ve čtyřech zhruba dvouhodinových blocích k vidění v Karlovarském městském divadle. Žáci byli podle věku rozděleni hned do šesti kategorií, těm nejmladším bylo sedm let, nejstarším až šestadvacet let.

Na přehlídku se nominovala také tři představení, která vznikla přímo v Karlovarském kraji. ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary postoupila s choreografiemi Neříkej to! a Jsem od Petry Blau a ZUŠ Ostrov se nominovala s choreografií V náladách od Karin Wintrové. Obě školy si odnesly Ocenění za reprezentaci tanečního oboru v základním uměleckém vzdělávání, ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary získala navíc ještě Zvláštní ocenění za vynikající tvůrčí pedagogickou práci pro choreografku Petru Blau a Ocenění za interpretaci sólového partu pro tanečnici Barboru Kabešovou.

„Bylo to pro mě velké překvapení, nic takového jsem vůbec nečekala. Radovali jsme se z té ceny v celém souboru. Během soutěže se nám totiž omylem spustila špatná verze hudby, která měla delší úvod, a tak jsme museli tančit o trochu déle a dost improvizovat. A tahle chybka se pak přetavila v tuhle krásnou cenu,“ popsala mladá karlovarská tanečnice Barbora Kabešová.

Ačkoli porota rozdala během soutěže několik cen vybraným souborům, pedagogům či tanečníkům, hlavní smysl ústředního kola už byl hlavně ve společném setkání. „Šlo o inspiraci, motivaci a poznání směrů práce svých kolegů a jiných žáků. Bylo to velké setkání té nejlepší pedagogické a taneční práce vybraných z jednotlivých krajů,“ zdůraznila Breczková. A i přes to, že přehlídka v minulých letech putovala po různých českých městech, nyní není vyloučeno, že se do Karlových Varů po třech letech opět vrátí.

„Možná se opět podíváme do Uherského Hradiště, možná se podíváme do jiného krásného města a možná zůstaneme v Karlových Varech. Což bychom po letošní zkušenosti byli moc rádi. Karlovy Vary se zapsaly do historie ústředních kol tanečního oboru ZUŠ nesmazatelnou a nezapomenutelnou stopou. Bylo tu opravdu krásně,“ zakončila Breczková.