Poškozený v kauze kolem Limberského opět nepřišel k soudu, vypovídali znalci

„Omluvil se už potřetí,“ komentoval situaci před soudní síní Limberský, který je jedním ze čtyř obžalovaných. Soud tak vyslechl policejní expertku, která zkoumala pistoli jednoho z obžalovaných. Tou měl poškozeného udeřit do zátylku. Policejní technici na ní nalezli DNA poškozeného.

Podle soudního znalce v oboru forenzní genetiky Daniela Vaňka však nelze s jistotou určit, že se na zbraň DNA poškozeného dostala tak, jak to popisuje obžaloba, tedy po úderu. „Nelze vyloučit takzvaný sekundární přenos,“ vysvětlil soudní znalec. Ve svém posudku vycházel z dat, která získal od policie.

Odstavil těžařské počítače

Čtveřici mužů státní zastupitelství viní z vydírání poté, co měli v karlovarské kavárně vymáhat po Ladislavu J. vrácení čtyř milionů korun, které společně investovali do projektu těžby kryptoměn. Byznys rozjeli s Ladislavem J. v listopadu 2021. Čtyři miliony byla investice do vybavení pro těžbu kryptoměn.

Ta ale nešla tak, jak si investoři představovali. Poškozený pak podle nich v srpnu roku 2022 těžařské počítače odstavil. Situaci, která čtveřici investorů nevyhovovala, měla vyřešit schůzka předloni v září. Právě na ní měl jeden z obžalovaných napadnout poškozeného. Jeho tři kolegové ovšem útok odmítají.

Útok se zbraní odmítají

„Kdyby měl něco v ruce, nebo kdyby pro něco sahal do ledvinky, viděl bych to. Byl jsem mu na dosah ruky,“ vypověděl vloni v listopadu obžalovaný Pavel Vaigl. Nepopřel ovšem, že atmosféra na schůzce byla velmi zjitřená. Podle dosavadních výpovědí jejích aktérů došlo i k drobné potyčce.

Útok se zbraní v ruce na Ladislava J. však obžalovaní u soudu odmítají. „“Pro všechny by bylo lepší, kdy pan J. počítače nevypínal. Byl bych radši, kdyby těžba pokračovala. I s tím, že by třeba výnos nebyl takový,“ řekl při posledním stání Vaigl.