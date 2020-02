Za špatnou radu má právnička městu Aš zaplatit tři miliony, rozhodl soud

Krajský soud tak potvrdil stanovisko okresního soudu, který o tom rozhodl už vloni v létě. Některé další nároky přitom soud zamítl. Informovala o tom mluvčí Krajského soudu v Plzni Lucie Jíchová.



Jedná se o kauzu kolem 94 bytů, které firma Geosan Group postavila v proluce na ašské Hlavní ulici. Stavba byla zahájena v roce 2003 a dokončena v roce 2005.

Jenže už při předávání díla se ukázalo, že domy vykazují řadu závad. K nejzásadnějším patřilo zatékání do podkroví a vlhkost ve sklepích. Firma argumentovala, že se jedná o vlhkost zbytkovou a do sklepů nasadila vysoušeče. Vlhkost, která se zvyšovala za deště, se ale později rozšířila i do některých přízemních bytů. Kvůli tomu je část z nich v současnosti neobyvatelná, voda vyvzlínala do výšky jednoho metru nad podlahu.

Radnice se po konzultaci s právničkou, která tehdy město v celé věci zastupovala, rozhodla na její doporučení čerpat peníze na opravy z více než osmimilionové bankovní záruky, poskytnuté firmou na případné nedodělky.

Jenže s tím firma nesouhlasila a věc skončila u soudu. Chebský soud pak rozhodl, že město čerpalo bankovní záruku skutečně neoprávněně, protože deponované peníze byly určeny na odstranění závad z přejímacího řízení, nikoli z řízení reklamačního.

Podle ašské radnice pochybila advokátka. Před soudem totiž opomněla uvést jako vadu z přejímacího řízení právě zemní vlhkost a upozornila na to až v rámci odvolání. To je však podle pravidel civilního řízení nepřípustný postup.

Vedení radnice míní, že kdyby se v soudním řízení řádně a včas argumentovalo existencí zemní vlhkosti, bylo by město ve sporu se stavební firmou úspěšné. Proto advokátku zažalovalo o náhradu škody.

Spor se táhl přes deset let

Případ se dostal až před nejvyšší soud v Brně, který rozsudek z valné části v dovolacím řízení zrušil. Celou při tak musel okresní a posléze i krajský soud projednat znovu. A opět dal za pravdu městu.

„Ta situace je nepříjemná pro všechny zainteresované. Ale protože vznikla městu Aš škoda, museli jsme se zachovat s péčí řádného hospodáře a žalobu podat. Jsem ale rád, že už je ta nešťastná kauza za námi. Stálo nás to spoustu času, energie a nervů,“ řekl ašský starosta Dalibor Blažek, který poukázal na to, že celá věc se táhla více než deset let.

Redakce MF DNES oslovila i advokátku Alenu Kasalovou. „Nebudu se s vámi o tom bavit,“ odmítla právnička jakékoli vyjádření a položila telefon.

V souvislosti s výstavbou na Hlavní ulici vedlo město Aš souběžně další soudní spor, a to přímo se společností Geosan Group. A i tady slaví úspěch. Rozsudek z ledna letošního roku totiž pravomocně nařídil firmě, aby se s pronikáním zemní vlhkosti do domů vypořádala.

Nicméně jak vyplývá ze závěru znalců, kteří v této souvislosti před soudem vypovídali, bude oprava nesprávně zhotovené hydroizolace obrovským problémem. A hlavně bude drahá. Domy jsou totiž částečně zapuštěné do terénu a nad nimi vede silnice.