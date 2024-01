Němec, kterého pokousal pes pohraničníků, má šanci na vyšší odškodné

Rozsudek však smetl ze stolu Nejvyšší soud. Podle jeho rozhodnutí musí být odškodnění „přiměřené okolnostem případu“. Jürgen Seifert tak má po letech šanci domoci se spravedlivějšího odškodnění.

„Zaslechl jsem ránu, snad výstřel z nějaké zbraně, tak jsem padl k zemi. Už jsem ležel, když na mne skočil služební pes a zahryzl se mi do levého stehna,“ popsal u chebského okresního soudu Seifert hrůzný zážitek.

„Poté ke mně přiběhli nějací lidé, psa odtrhli a dali mi něco přes hlavu. Ruce mi spoutali za zády. V protokolu však chybí, že mne poté pes napadl ještě jednou. Tentokrát zaútočil přímo na genitálie,“ vyprávěl Seifert u soudu o tom, co se tehdy dělo u ostře střežené československé hranice. Doplnil, že v souvislosti s tím se musel posléze podrobit několika operacím. Následky vážného zranění jej stále trápí.

Zranění bylo zcela zbytečné

„Můj klient byl Okresním soudem v Chebu v roce 2019 rehabilitován. To značí, že jeho zadržení a věznění bylo nezákonné. O rok později mu ředitel odboru odškodňování Ministerstva spravedlnosti České republiky Jakub Severa přiznal částku 20 980 Kč,“ řekl právní zástupce Seiferta advokát Lubomír Müller. Rozepisuje, že jako náhradu ušlého výdělku za období od 7. do 17. listopadu 1983 stát vyplatil 917 korun.

„Za nezákonnou vazbu to bylo 220 Kč, náhradu nákladů trestního řízení vyčíslil na 200 Kč, shodnou částkou pak ocenil také vypracování lékařské zprávy. Za dopravu z Berlína, kde Seifert žije, k soudu do Chebu nabídl 3 193 Kč a jako bolestné určil 16 250 korun. Seifert to pokládal za nespravedlivé, protože jeho zranění bylo zbytečné. Když byl zadržen, nebyl důvod k tomu, aby na něj pes v přítomnosti psovoda znovu útočil,“ podotkl advokát.

Případ se vrací k městskému soudu

„Z útoku psa má navíc celoživotní následky. Podal proto žalobu,“ vysvětlil advokát Müller. V dalším řízení přiznal Seifertovi Obvodní soud pro Prahu 2 k původnímu odškodnění navíc 15 tisíc korun. I to ale Seifert pokládal za nedostatečné. Jeho odvolání Městský soud v Praze zamítl a navíc mu uložil zaplatit 600 Kč ministerstvu spravedlnosti na nákladech odvolacího řízení. Seifert se ale nevzdal a podal dovolání.

„A Nejvyšší soud České republiky dovolání Jürgena Seiferta vyslyšel. Soudci Nejvyššího soudu kromě jiného odkázali na podobný případ z 10. ledna 2023,“ dodal advokát Lubomír Müller s tím, že případ se tak vrací před Městský soud v Praze. Šance Jürgena Seiferta získat přiměřené odškodné za zdravotní újmu se tak významně zvýšila.