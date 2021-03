Starosta Aše úplatek nevzal, rozhodl v korupční kauze krajský soud

Obžaloba oběma kladla za vinu, že prosadili v radě města a posléze v zastupitelstvu snížení částky za nájem městského pozemku, na kterém vyrostlo parkoviště pro Grand Casino v Aši.

Výměnou za to měl starosta získat sponzorský dar 200 tisíc korun pro cyklistický oddíl TJ Stadion Louny, za který tehdy jezdil jeho syn Josef Blažek. Tomu v té době oddíl zapůjčil špičkové kolo v hodnotě 150 tisíc korun.

Právě tady vyšetřovatelé poukazovali na možnou korupci. Senát se však s tímto názorem neztotožnil. Naopak nyní potvrdil slova obžalovaných, kteří uvedli, že částka, kterou kasino poskytlo klubu, je odměna za propagaci na základě řádné smlouvy.



Slova obžalovaných tehdy potvrdilo i vedení klubu a trenér cyklistických nadějí Milan Chrobák.

„Kolo dostal, protože měl výsledky. Dostal se do širšího výběru juniorské reprezentace, na mistrovství republiky získal stříbro,“ vysvětlil před lety Chrobák s tím, že starostův syn rozhodně není jediný, komu klub kolo zapůjčil. Podle něj je to běžný postup.

„Pro mě je důležité, že ten rozsudek je pravomocný. Je ale pravda, že státní zástupce má právo dovolání k Nejvyššímu soudu. Takže uvidíme, zda se bude dovolávat, nebo nikoli,“ řekl jednašedesátiletý Dalibor Blažek, který v čele města stojí bez přestávky už více než dvě desetiletí.

Právě proto jej tolik zasáhlo obvinění, kterému musel čelit. „Přestože vyšetřování i jednání soudu prokázalo, že město postupovalo s péčí řádného hospodáře, že neporušilo žádné své předpisy ani zákony a že i sportovní oddíl postupoval správně a v mezích zákona, celá kauza se vlekla nekonečných šest let. Jen na základě jakýchsi odposlechů, které byly vytrhané z kontextu a pospojované do nějakého příběhu,“ konstatoval.

Letitá kauza se dotkla obou rodin

Případ se přitom dotýkal celé jeho rodiny, která se musela vypořádat s nenadálým mediálním zájmem. Doplatil na něj i starostův syn Josef, který byl v té době vicemistrem republiky a připravoval se na další závod Českého poháru. Jenže dva týdny před závodem mu policisté kolo zabavili.

„Adekvátní náhradu, na které by mohl konkurovat soupeřům, se sehnat nepodařilo. To ho tak otrávilo, že s cyklistikou skončil,“ popsal starosta s tím, že pro něj nyní nastává další etapa kauzy. „Já se teď začnu bránit a žádat o nějaké narovnání toho stavu. Protože to, co se stalo a šest let mne pronásledovalo, nemohu úplně pominout,“ zamyslel se starosta.

Podobné kroky plánuje i radní Červenka. „Zprošťující rozsudek krajského soudu potvrdil, že státní zastupitelství nemělo projednávání této kauzy, v níž naprosto chyběly důkazy, a to jak přímé, tak nepřímé, vůbec připustit. Ten příběh byl od samotného začátku smyšlený, použité prostředky nezákonné a spekulativně použité. Dnes jsme na konci celého případu a moje právní zástupkyně připravuje žalobu na český stát. Protože újma, které jsem spolu s rodinou čelil, byla obrovská po stránce společenské, zdravotní i lidské,“ dodal Červenka.