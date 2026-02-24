Na Sokolovsku staví jedno z největších bateriových úložišť v Česku

Bateriové úložiště se stane součástí nově budovaného EnergyHubu, jehož prostřednictvím chce skupina SUAS GROUP přispět k energetické bezpečnosti regionu i okolních krajů.
„Chceme posilovat naši roli v oblasti moderní energetiky. Akumulace v tomto období dává smysl nejen pro služby výkonové rovnováhy, ale především pro obchodní arbitráž,“ řekl Pavel Tomek, předseda dozorčí rady skupiny Sokolovská uhelná a SUAS GROUP.
Projekt BESS Lipnice skupiny připravují už několik měsíců. Od května roku 2025 probíhalo výběrové řízení na generálního dodavatele díla, kterým se stala společnost IBG Česko.
Jiří Strnad, člen představenstva BESS Lipnice a ředitel EIF pro ČR, upozornil, že ekonomický model bateriových úložišť se v čase zásadně proměňuje.
„Kapacita trhu služeb výkonové rovnováhy je omezená a s rostoucím počtem bateriových úložišť dochází k postupnému tlaku na snižování cen. Proto považujeme za klíčové opřít provoz nového bateriového úložiště o obchodní flexibilitu – zejména o arbitráž na denním a vnitrodenním trhu, kde vidíme obchodní příležitost na horizont nejbližších několik let,“ vysvětlil Jiří Strnad.
Podle něj je důležité uvést úložiště do provozu co nejdříve. „V tomto prostředí umíme nabídnout kvalitu algoritmického řízení, robustní IT infrastrukturu a detailní znalost trhu,“ dodal.
Na stavebních a technických pracích se budou podílet dceřiné společnosti skupiny SUAS GROUP, konkrétně SUAS stavební a SUAS Grid, které mají zkušenosti s výstavbou bateriového úložiště u Královského Poříčí. To bylo v době svého spuštění největší v České republice.
„Máme kvalifikované lidi pro oblast energetiky. A proto je zcela logické, že se budou podílet nejen na instalaci, ale zajistí také provoz úložiště,“ doplnil Miroslav Rohla, člen představenstva společnosti BESS Lipnice.
Skupina SUAS GROUP je seskupením firem, které se pohybují především na poli energetiky, odpadového hospodářství, dopravy, stavebnictví či průmyslového developmentu a strojírenství.
EIF je energetická investiční skupina působící v Česku a na Slovensku. Investuje zejména do moderních energetických řešení.