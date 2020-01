Poklad plný vzácných šperků ve sklepě zámku přilákal davy lidí

Prostory se zájemcům slavnostně otevřely v době, kdy město slavilo 740 let od první písemné zmínky v roce 1279. Součástí expozice byl také takzvaný sokolovský poklad, tedy kolekce šperků z druhé poloviny 19. a z počátku 20. století, kterou se podařilo najít v roce 1994 při stavbě kanalizace nedaleko zámku.



„Kvůli vlhkosti, která se ve sklepeních objevila po dokončení stavby, jsme poklad stáhli z důvodu možného poškození. Opět jej vystavíme od dubna,“ uvedl ředitel sokolovského muzea Michael Rund.

Úspěch u návštěvníků podle něj neměla jen sklepení a poklad samotný, ale také výstava nazvaná Dracula a ti druzí. Vlhkost ve sklepeních v současné době klesla a muzeum před další návštěvnickou sezonou ještě otestuje bezpečnostní systém.

„Všechno je ještě nové, takže bezpečnostní cyklus musí projít zkušebním provozem,“ doplnil ředitel.

Původní hrad, nápisy vězňů i někdejší koupelna

Sokolovské muzeum s projektem zpřístupnění sklepení zámku začalo zhruba před dvěma lety, a to za vydatné pomoci kraje a města. Během stavebních prací přitom došlo k několika archeologickým objevům, které se staly součástí nové expozice.

Jde například o základy původního sokolovského hradu a také například dvě střílny, které souvisejí s obdobím kolem roku 1480. V tu dobu šlo o druhý hrad, který vznikl na základech toho původního.

Kromě toho návštěvníkům ukazuje třeba také pozůstatky někdejší koupelny, nápisy vězňů ze 17. století a pilíře původního padacího mostu. Celkové náklady na zpřístupnění sklepení dosáhly částky zhruba 15,8 milionu korun.

Sokolovské muzeum nyní zkouší společně s partnery uspět s přeshraničním projektem nazvaným Žula a voda, díky kterému by mohlo zpřístupnit další prostory středověkého dolu Jeroným, který má ve své správě. Rozhodnutí by mělo podle Michaela Runda padnout do konce ledna.