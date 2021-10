Za brutální napadení záchranáře v civilu dostal recidivista tři roky vězení

Obžalovaný Robert Pohlodko dostal nepodmíněný trest 36 měsíců ve věznici s ostrahou. Viliamu Gáborovi soud vyměřil stejný trest, ovšem s podmínečným odkladem na zkušební dobu 48 měsíců.



Třetí obžalovaný Lukáš Cína dostal 10 měsíců vězení s podmínečným odkladem na zkušební dobu 30 měsíců a peněžitý trest 30 tisíc korun.



Cína jako jediný čelil obžalobě z pokusu o ublížení na zdraví, nikoliv z pokusu o těžké ublížení na zdraví jako ostatní obvinění.



Tresty zatím nejsou pravomocné, i když se obhájci Cíny a Gábora vzdali práva na opravný prostředek. Státní zástupce Jan Michalica si totiž ponechal lhůtu na odvolání. Případem se tedy možná ještě bude zabývat Krajský soud v Plzni.

Napadení se odehrálo 14. června loňského roku pár minut po půlnoci. Záchranář v civilu se tehdy vracel z návštěvy přátel, když na něj na náměstí T. G. Masaryka, zhruba sto metrů od jeho domova, kdosi zavolal.

A to je poslední, co si muž z inkriminovaného večera pamatuje. Trojici násilníků ovšem usvědčil záznam z bezpečnostních kamer.

Na něm je zachycené, jak Robert Pohlodko a Lukáš Cína vyprovokovali slovní rozepři, ke které se přidal třetí z obžalovaných. Po hádce přišly na řadu pěsti. Napadený upadl na zem, kde do něj útočníci ještě kopali. Nakonec ho okradli.

Poškozený utrpěl řadu tržných ran na rukou i na hlavě a také těžký otřes mozku. I proto si dodnes nepamatuje, co se tu noc přesně stalo. Jako první ho ošetřila jeho žena, také záchranářka.

„Manžel mi tvrdil, že asi nejspíš upadl. Všechno vyšlo najevo až poté, kdy policie viděla záznamy z kamer. U záchranky pracujeme oba už pětadvacet let a rozdíly jsme nedělali nikdy. A pak přijde tohle,“ svěřila se na chodbě před soudní síní Romana Gottfriedová a dodala: „Dodnes nechápu, že jsem manželovi nezavolala záchranku, ale do nemocnice jsem s ním dojela sama. Je to zkrátka jiné, když jde o rodinu.“

Všichni tři obžalovaní už byli v minulosti trestáni, Pohlodko má v rejstříku dokonce již 14 záznamů. Státní zástupce jim tak navrhoval nepodmíněné tresty v délce od 18 do 40 měsíců ve věznici s ostrahou.

V Kraslicích případ vyvolal vlnu rozhořčení. Čtyři dny po incidentu se k němu vyjádřil i starosta Roman Kotilínek. Poukázal mimo jiné na to, že přibývá podnikavců, kteří ve městě skupují nemovitosti a poté v nich ubytovávají problémové občany. I proto kriminalita ve městě neustále stoupá.