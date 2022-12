Domy hrůzy v Sokolově už nestraší, o jejich dalším osudu rozhodnou v lednu

„Nikdo v domech nesmí mít trvalé bydliště, byty musí být prázdné a okolí domů uklizené,“ vyjmenoval podmínky radnice starosta Sokolova Petr Kubis.

Živo v Nádražní ulici bylo ale už mezi svátky. „U objektů jsme zazdili vchody, aby se do nich nedostali bezdomovci, případně zloději,“ potvrdil sokolovský místostarosta Jan Picka.

To, že se podařilo odkoupit problémové nemovitosti, považuje starosta Kubis za majstrštyk odboru sociálních věcí, neziskových organizací a městské policie.

Situace v lokalitě byla totiž podle něj neúnosná. Nepořádek kolem domů, který muselo město na vlastní náklady několikrát uklízet, či děti ohrožující sebe i projíždějící motoristy. „Systém blokových pokut se absolutně minul účinkem,“ naznačil starosta problémy, se kterými se město muselo potýkat.

Ty se týkaly menšího z domů a čtyř vchodů z pěti u většího z objektů v Nádražní ulici, které vlastnil místní obchodník s chudobou. „Za celou dobu se nikdo, kdo kvůli situaci v této lokalitě útočil na město, nezamyslel nad osudem lidí, kteří zde žijí,“ posteskla si místostarostka města Renata Oulehlová.

Uprostřed chaosu totiž bylo a stále je normálně fungující sdružení vlastníků bytů. Ti podle Oulehlové zažívali kvůli sousedům doslova peklo na zemi.

Z nemovitostí, na jejichž koupi se město připravuje, se odstěhovalo 35 rodin čítajících na 140 lidí. Situací všech nájemníků po transakci se radnice zabývala. „Někteří se přestěhovali do okolních obcí, jiní chtěli zůstat v Sokolově,“ naznačila Oulehlová. Těm radnice nabídla čtyři byty druhé kategorie v ulici U Divadla. „Této možnosti nakonec využily tři rodiny,“ dodala sokolovská místostarostka.

O odkupu problémových nemovitostí začali na radnici uvažovat letos v létě. Jasno o tom, co s nimi dále, chce mít radnice v lednu. Podle starosty Petra Kubise je jednou z variant i ta, že město byty opraví. „Objekty totiž nejsou v tak špatném stavu, abychom je museli demolovat,“ řekl starosta.

Sokolov byl v minulosti průkopníkem boje s takzvanými obchodníky s chudobou. Už v roce 2017 zde zavedli bezdoplatkové zóny. Ty se v té době jevily jako nejúčinnější řešení problematických lokalit.

Na popud sedmnácti senátorů je ovšem v září loňského roku i přes kritiku z měst zrušil Ústavní soud. Z komunální úrovně už řadu let zní, že by v tomto ohledu mohla pomoct takzvaná cenová mapa, podle níž by se počítal doplatek na bydlení.