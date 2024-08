Řidič v kradeném autě zběsile ujížděl. Boural a policistům zmizel v zahradách

„Policisté chtěli předepsaným způsobem zastavit osobní automobil značky Ford, který řídil dosud neustanovený řidič. Ten ale na výzvu k zastavení vozidla nereagoval a začal ujíždět,“ uvedl policejní mluvčí Jan Bílek.

O chvilku později prchající řidič způsobil dopravní nehodu, kdy zezadu naboural do dalšího automobilu. Hned poté najel na dálnici D6 a uháněl směrem ke Karlovým Varům.

Několikrát překročil povolenou rychlost a na policejní výzvy k zastavení nereagoval.

Nehoda v Karlových Varech

Další nehodu pak muž na útěku způsobil v karlovarské Sokolovské ulici, kdy nedaleko od hasičské stanice se svým vozem vjel na křižovatce na chodník a narazil do ocelových sloupků. Ani to ho však nepřimělo zastavit.

„Pokračoval dále směrem do ulice Mlýnská, kde nepřizpůsobil rychlost, narazil do obrubníku a následně do zaparkovaného osobního vozidla u rodinného domu. S vozem následně vjel na zahradu rodinného domu, přičemž z pomalu jedoucího vozidla utekl mezi rodinné domy,“ popsal policejní mluvčí další události. Tam řidič policistům zmizel.

Policie hledá svědky

Podle policie řidič osobní automobil Ford využíval bez vědomí a souhlasu majitele. To znamená, že bylo odcizené.

„Dopravní policisté žádají případné svědky této nebezpečné jízdy, které řidič svou jízdou ohrozil, nebo svědky, kteří v inkriminovanou dobu místy procházeli či projížděli, a nehody mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158,“ vyzval policejní mluvčí.

Řidiči, který při své zběsilé jízdě ohrozil řadu lidí, hrozí až osm let vězení za obecné ohrožení.