Ani při mrazivých nocích někteří bezdomovci o lůžko v noclehárně nestojí

Mezi lidmi bez přístřeší se také objevuje stále víc mladých lidí. Důvodem je zpravidla drogová závislost.

„Často jsou to velmi mladí lidé lehce nad osmnáct let, kteří berou drogy. Bohužel jich přibývá a to nám dělá starosti,“ potvrdil Ondřej Špendlíček, vedoucí Azylového domu Betlém Cheb, který provozuje Diecézní charita Plzeň. Ačkoli se zájem o chebskou noclehárnu s nástupem mrazů zvýšil, v Chebu ještě volná lůžka jsou.

Nepřijdou, nechtějí

Z celkových sedmnácti je denně obsazených kolem patnácti. „Přibylo nanejvýš pět lidí, není to nic dramatického, žádné velké zvýšení zájmu nepozoruji. Větší nápor bývá na podzim, když přijdou první chladné noci, ale pak se jejich počty zase snižují, protože se dokážou zabezpečit jinak. To samé bych řekl o období, kdy přijdou větší mrazy,“ informoval Špendlíček, který si všiml, že část lidí bez přístřeší noclehárnu ani denní centrum nevyužívá.

„Nepřijdou, protože nechtějí. V noclehárně totiž musí splňovat určitá pravidla, co se týče alkoholu a drog, a někteří to nedokážou. Nicméně služby tu jsou a teď záleží na nich, jestli je využijí,“ dodal.

V podobném duchu mluví i Radka Šuma Kozlová, vedoucí služby Noclehárna, kterou v Sokolově provozuje Pomoc v nouzi. Podle jejích slov začátkem ledna zájem o noclehárnu vzrostl, nyní ale opět opadl.

Noc na židli

„Jsme obsazeni asi tak z poloviny. Ve třech pokojích máme dvacet lůžek pro muže a šest pro ženy. Lidem, kteří nejsou našimi klienty, poskytujeme i nouzovou službu nazvanou teplá židle, tu ale zatím nikdo nevyužil. Řekla bych, že spíš než o noclehárnu je zájem o nízkoprahové denní centrum. Tady se mohou lidé ohřát, najíst se, vysprchovat, vyprat prádlo, podívat se na televizi,“ doplnila Kozlová.

Co se týče noclehárny, hlásí karlovarská Armáda spásy obsazeno. „Nabízíme 27 lůžek, devatenáct pro muže a osm pro ženy. V těchto dnech se stává, že dva tři lidé, kteří na noclehárnu čekají, se na lůžko nedostanou. Jako nouzové řešení mohou přečkat mrazivou noc v jídelně na volné židli,“ informovala Lucie Kacsmárová z Armády spásy Karlovy Vary. Potvrzuje, že navzdory silným mrazům část lidí bez domova nemá o službu zájem.

Všímejte si okolí

„Jezdíme do terénu, snažíme se lidem, kteří nechtějí přijít a ani nevyužívají žádné sociální služby, zajistit v mrazivém období alespoň spacáky a teplé deky. Vozíme s sebou i jídlo a informujeme je o našich službách a o tom, jaké mají možnosti,“ doplnila.

S mrazivými dny přibyla práce také strážníkům. Ti obcházejí lokality, kde se lidé bez domova obvykle zdržují, a informují je o dostupných službách.

Strážníci apelují také na všímavost okolí. „Pokud spatříte někoho ležet nebo netečně sedět v těchto náročných klimatických podmínkách, můžete takového člověka oslovit a zjistit, jestli je v pořádku. V případě jakýchkoliv obav nebo v naléhavých situacích neváhejte kontaktovat tísňovou linku městské policie,“ vyzval na webových stránkách Pavel Janošťák, ředitel Městské policie Cheb.