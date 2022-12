Vánoce budou u pěstounů kvůli zdražování skromné, budoucnosti se bojí

„Vánoce u nás budeme mít skromné. Nějaké drobnosti dostanou jen vnoučata. My dospělí se omezíme. Neplánuji ani péct cukroví, to je drahé. Nanejvýš nějakou buchtu na plech, aby bylo co dát na stůl. Ale salát a řízek udělám. Na to se všichni těšíme,“ popisuje Šárka Šmukařová, která má v pěstounské péči dvanáctiletého vnuka Ríšu.

Výhled na nejkrásnější svátky v roce jí ale kalí představa, že právě kolem Vánoc dostane do ruky vyúčtování energií. „Už nyní platím za teplo a teplou vodu kolem osmi tisíc korun měsíčně. Pokud přijde nějaký větší nedoplatek, reagovat budu moct až v lednu. Přitom po novele zákona jsem přišla o nějakých pět tisíc korun. Ano, zvedl se sice příspěvek na potřeby dítěte, ale to dělá přibližně jen tisícovku,“ vypočítává Šárka Šmukařová s tím, že ani po letošních valorizacích nedosáhne na výši podpory, kterou měla před změnami.

Podobně jsou na tom Jana a Vladislav Zolotarovi. Vladislav jako těžce nemocný potřebuje celodenní podporu své ženy. Ta sama bojuje se zdravotními problémy, kvůli kterým nedávno přišla o ledvinu. Oba se navíc starají o devítiletého vnuka Péťu. Do budoucnosti se dívají s obavami.

„Potraviny, oblečení, léky, energie. Nahoru šlo úplně všechno. A vyúčtování energií, topení a teplé vody, toho se opravdu děsím,“ přiznává Jana Zolotarová. Se svým vnukem musí nejméně jednou za půl roku jezdit na vyšetření do Plzně. „Za jeden den utratím za cestu a jídlo nějakých osm stovek. Teď to bude zase víc,“ stýská si Zolotarová a doufá, že nebude muset s vnukem jezdit kvůli lékařské péči mimo Cheb častěji.

Hrozí se i toho, co přijde po novém roce. „Zdražování neskončilo. Vše půjde ještě nahoru. Když jdu dneska do lékárny, nechám tam za dvě krabičky pro manžela pětistovku,“ stěžuje si a dodává, že psychicky jí nepomáhá ani to, že manželův zdravotní stav se stále zhoršuje. „Ani já nejsem zdravotně v pořádku. Své problémy ale odsouvám, marodit si prostě nemůžu dovolit. Manžel je na mně závislý a také tu musím být pro Péťu,“ dodává.

Rozdělení pěstounů nepovažují za šťastné

Rozdělení pěstounů na příbuzné, kteří o část podpory přišli, a nepříbuzné, kteří naopak dostali za svou práci přidáno, za šťastné nepovažuje. Podobný názor mají i někteří odborníci. Například podle Zdeňka Soudného, ředitele organizace Dobrá rodina, která se náhradní rodinnou péčí zabývá, by výše nárokové částky neměla být dána tím, jestli o dítě pečuje příbuzný či nikoli. Měla by být stejná pro všechny.

Někteří kritici příbuzenské péče ale poukazují na to, že zde může docházet ke zneužívání dávek. Děti před úřady vychovává příbuzný, ve skutečnosti ale žijí v původní rodině.

„Děje se to, sama vím o případu, kdy dcera a matka bydlí přes chodbu a dítě má na oko v péči babička. Ta taky na něj pobírá peníze. Jenže to nejde paušalizovat. Ať stát důsledně kontroluje, jestli vyplácí peníze oprávněně, pak nebude muset šmahem škrtat,“ dodává Marie, která se stará o svého vnuka, jehož rodiče zahynuli při autonehodě.