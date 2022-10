Ve čtrnácti se stala mistryní šachu, při tom zvládá i atletiku a housle

„Občas je velmi náročné všechno stíhat. Housle mám jednou týdně, atletiku dvakrát a čas, který mi zbude, věnuji šachu. K samotné hře mě přivedl brácha, který je fed mistr a sám je hraje od první třídy. Na hře jsem vyrůstala,“ komentuje Nikola, která si bez strategie na šachovnici nedokáže představit den.

Když na konci léta vyvrcholily v Aparthotelu Svatý Vavřinec v Peci pod Sněžkou boje o vítězství na mistrovství Evropské unie mládeže do 14 let, zlatou medaili získala pro Českou republiku právě Nikola, a to v kategorii dívek do 10 let.

„Už ve čtyřech letech jsem se učila tahat figurkami, dnes nesu titul mistryně,“ říká s hrdostí Nikola, které nejdelší šachová hra zabrala pět hodin.

Druhý zářijový víkend se v Harrachově uskutečnilo MČR mládeže 2022 v rapid šachu. Klub zde opět reprezentovala Nikola. Ta se stala pro chodovský šachový klub a pro kraj historicky první mistryní ČR v rapid šachu. První herní den uhrála šest bodů ze šesti možných, v neděli přidala dva body ze tří a za svoji famózní jízdu si právem zasloužila titul mistryně České republiky.

„V republikové tabulce se držím na 1. místě. Mojí největší konkurencí je hráčka z Frýdku-Místku, která je na druhém místě v republice. Největší podporu mám od rodiny, trenérů a hlavně bráchy. Turnaje o víkendu jsou většinou ty v rapid šachu. Pokud je turnaj ve vážném šachu, tak jezdíme na týden i déle. Tam je to hodně náročné, protože se hraje každý den jedno kolo. Trenérů mám víc, ten nejhlavnější je v Olomouci a učí mě přes Skype,“ prozrazuje Nikola Kůsová.