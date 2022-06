Cheb rozjíždí školní stravování bez lepku, zájem o něj mají i dospělí

„Nápad vzešel od našeho zřizovatele. Na radnici se totiž ve zvýšené míře obraceli rodiče dětí, které trpí celiakií a musí dodržovat bezlepkovou dietu. V průběhu porady ředitelů nás pak chebský starosta Antonín Jalovec požádal o nápady. Chtěl vědět, zda by byl někdo ochotný se do nějakého řešení pustit. Protože vím, že poptávka po této formě stravování stoupá a i na naší škole jsme měli děti, které bezlepkovou dietu musely dodržovat, řekla jsem si, že bychom do toho mohli jít,“ uvedla ředitelka školky v ulici Osvobození Veronika Kubicová.

Napadlo ji, že speciální stravu by bylo možné vařit v minimálně využívané kuchyni v Pastýřské ulici, kde má mateřská škola svou pobočku.

„Vařit takovou dietu v běžné kuchyni je docela náročné. Pokud je dítě striktní celiak, musí být strava připravována odděleně, aby nedošlo ke kontaminaci. Nám se to povedlo vyřešit tak, že v Pastýřské bude od září fungovat samostatná kuchyně, kde se bude připravovat pouze bezlepková strava. Tím se nebezpečí případné kontaminace zcela eliminuje,“ vysvětlila.

Podle jejích slov bude třeba rovněž zajistit nutričního terapeuta, který vždy zkontroluje jídelní lístek, složení potravin a prostory kuchyně. Zároveň musí všichni zaměstnanci, kteří budou chystat, rozvážet či vydávat dietní stravu, projít speciálním školením.

„Vzhledem k tomu, že budeme vařit pro děti ze všech chebských mateřských, základních a středních škol, které budou mít od lékaře indikovanou bezlepkovou dietu, bude nutné proškolit i řidiče či kuchařky, které budou ve školních jídelnách dětem bezlepkovou stravu vydávat,“ upřesnila ředitelka Kubicová.

O něco dražší oběd

Plán na zajištění této služby uvítala také chebská radnice. „Pro školáky s tímto onemocněním i jejich rodiče to je velmi přínosné. Cheb se tak stane jedním z prvních měst v republice, kde bude speciální stravování dostupné všem dětem,“ konstatoval chebský starosta Antonín Jalovec.

Speciální strava bude o něco dražší než běžné školní obědy. Rodiče dětí zaplatí za polévku a hlavní chod od 30 do 60 korun. Výše poplatku bude záležet na věku strávníka, přičemž i bezlepková strava bude pro školáky dotovaná. Zájem o dietní obědy už projevili i dospělí.

„Já jsem ale všechny zájemce požádala o trpělivost. Nejprve musíme zajistit dietu pro děti. Pokud nám zbydou kapacity, nevylučuji, že v budoucnu tuto službu rozšíříme. Kapacita kuchyně je sto obědů a podle předběžného průzkumu by mohlo mít zájem nějakých čtyřicet dětí. Ale já si myslím, že řada rodičů o tom ještě neví, takže to číslo časem jistě poroste,“ doplnila Kubicová s tím, že podrobnosti je možné najít na webových stránkách školky. Zájemci se mohou ke speciálnímu stravování přihlásit do 10. srpna.

Chebský projekt na zavedení bezlepkového stravování pro děti mateřských, základních, a dokonce i středních škol je v kraji novinkou. Většinou se diety řeší tak, že školy speciální stravu zajistí po dohodě s rodiči ve svých kuchyních. To potvrzuje například mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál.

„Pokud rodiče doloží stanovisko lékaře o nutnosti zvláštní stravy, škola ve spolupráci s nutričním poradcem pro žáka ve své kuchyni sestaví zvláštní jídelníček,“ řekl mluvčí s tím, že například Základní škola Poštovní vaří denně 550 obědů ve třech variacích, z nichž jedna je vždy dietnější, například bezmasá. K tomu navíc kuchařky připravují 10 až 15 jídel podle zvláštních jídelníčků.

„Stejně postupují i mateřské školy. Samozřejmě jsme už zažili i případ žáka, jehož stravovací omezení byla tak mnohočetná, že mu škola nedokázala vyhovující jídelníček sestavit. Nosil si tedy z domova vlastní stravu a tu si ve škole ohříval. Ale ve většině obvyklejších intolerancí nebo alergií řešení najít umíme,“ dodal Jan Kopál.