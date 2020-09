Poutní místo ve Skokách oživili umělci, inspirují je i místní příběhy

Akce konající se od soboty 12. září do neděle 20. září se účastní na dvě desítky umělců a grafiků z celé republiky.

Pořadatelem plenéru jsou vystudované grafičky Terezie Unzeitigová a Alžběta Panochová, které do Skoků před lety původně zavítaly jako dobrovolnická kostelní služba. První ročník uspořádaly v roce 2017 u příležitosti 300 let výročí založení poutního místa.

„Po absolvování grafiky nám totiž začala trochu chybět ta klasická grafická dílna a možnost něco v ní tvořit,“ přiznala Terezie Unzeitigová. A tak se vždy na sklonku léta s dalšími účastníky sejdou ve Skocích ke společné tvorbě.

Jak už bylo zmíněno, inspirací pro jednotlivé grafické listy jsou především Skoky a jejich příběhy. Hotový motiv následně autor z papíru přenese rytím do lina a vytvoří tak matrici k otisku. Pro tyto účely proto pořadatelé do Skoků vozí i satynýrku, což je ruční válcový grafický lis užívaný především pro umělecký tisk z hloubky.

Místo samotné a jeho pohnutá historie na umělce rozhodně působí. Kousek od vchodu do hostince je březovými větvemi ohrazená mělká studna, která se v roce 1982 stala osudnou Marii Holešové, poslední obyvatelce Skoků. Traduje se, že do studny spadla a protože se na samotě nemohla dovolat pomoci, silně v ní prochladla a na následky toho zemřela. Její památku u ohrazení studny připomíná křížek taktéž z březových větví.

Tento příběh se odrazil ve snu účastnice plenéru Týny, která si pověsila hamaku na strom vedle studny.

„Týně se v noci zdálo, že paní Holešová za ní přišla a zajímala se o to, proč jsme tady, co tady děláme. Týna jí to vysvětlila a když se ráno probudila, vytvořila grafický list na motivy tohoto zážitku,“ popsala Terezie. Všichni účastníci se shodují, že místo je díky své přírodě a okolní krajině okolo velmi inspirující.

Plenéru se může zúčastnit každý. Jezdí sem pestrá směsice lidí, často jsou to studenti nebo absolventi uměleckých škol. „Avšak jsou tu i lidé, kteří prostě jen chtějí strávit týden někde venku, mít k dispozici grafickou dílnu a něco tady vytvořit,“ podotkla Terezie Unzeitigová.

Cílem přitom není každoroční rozšiřování počtu účastníků za každou cenu, ale spíše budování stabilní umělecké komunity. Není neobvyklé, že někdo přijede na dva dny a další rok už tady stráví celý týden.

Protože grafický plenér je především benefiční akcí, bude v sobotu 19. a v neděli 20. září zakončen stejně jako každý rok prodejní výstavou, jejíž výtěžek podpoří provoz a obnovu poutního místa. Pořadatelky zároveň postupně budují kolekci originálů všech dosud vytvořených grafických listů.