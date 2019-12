Klínovec otevřel další sjezdovku, lyžovat se bude i o svátcích

„V provozu jsou lanové dráhy Dámská, CineStar Express a Suzuki a sjezdovky Dámská, Pařezovka a Přemostěná,“ informovala dnes mluvčí střediska Hana Hoffmannová.



I přes nezvykle teplé prosincové počasí lidé o vánoční lyžování nepřijdou. Musejí ale vyrazit právě do nejvýše položených středisek Krušných hor.

Areál na Klínovci je otevřený denně od 9 do 16 hodin, pouze na Štědrý den bude provoz zkrácený do 14 hodin. Každý den je v provozu také božídarský areál Novako, kde leží od dvaceti do padesáti centimetrů sněhu. Návštěvníci si tam mohou zalyžovat od 9 do 16.30 hodin, od pátku navíc přidá i večerní lyžování.

Většina středisek ale nyní se zahájením sezony čeká na příznivější podmínky. „Vypadá to, že do Štědrého dne nebudou. Pak potřebujeme dva až tři dny zasněžovat, abychom mohli nějakou sjezdovku otevřít,“ uvedl Jiří Lhota ze Ski Centra Bublava - Stříbrná na Sokolovsku.

Podobně je na tom i skiareál Mariánky v Mariánských Lázních. Návštěvníci se tam mohou o svátcích vydat alespoň za turistickou lanovkou.

„Její provoz zahajujeme 25. prosince v 9 hodin ráno a do konce prázdnin jedeme. Kdy pojedeme na sněhu, to uvidíme. Záleží na tom, kdy začne mrznout,“ řekl vedoucí areálu Vladimír Černý.

Test nové lanovky na Klínovci