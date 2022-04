Cestu autem z Varů do Plzně doprovází zpoždění, oprava silnic potrvá týdny

9:08

O desítky minut déle trvá nyní cesta z Karlových Varů po silnici I/20 do Plzně. Mohou za to hned tři omezení na relativně krátkém úseku mezi Karlovými Vary a Toužimí. Jedno z nich má podle plánů Ředitelství silnic a dálnic zmizet do prázdnin, s dalšími ovšem musejí motoristé počítat až do podzimu, respektive do zimy.