Do oprav silnic nižších tříd půjde letos v Karlovarském kraji 216 milionů

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) pro letošek uvolnil víc peněz než tomu bylo v předchozích letech. A právě prostřednictvím SFDI je bude kraj čerpat. Vyplývá to podle hejtmana Petra Kulhánka z dohody mezi Asociací krajů a Ministerstvem financí ČR.

„Na opravy silnic nižších tříd půjde o dvě miliardy více,“ řekl hejtman.

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje navíc zaslala na fond žádost o převedení nevyčerpaných prostředků z loňského roku do letošního. V praxi to bude znamenat, že by na údržbu silnic nižších tříd měl mít kraj k dispozici dalších téměř 39 milionů korun.

Podle pravidel musí nejdříve rada kraje a jeho zastupitelstvo schválit rozpis akcí. Ten pak musí posvětit Centrální komise Ministerstva dopravy. Podle důvodové zprávy kraj počítá s tím, že 120 milionů z letošního příspěvku využije na neinvestiční akce, zbývajících více než 96 milionů pak na investice.

Bečovské serpentiny se narovnají až příští rok

Rekonstrukce silnic v Nivách a mezi Vřesovou a Tatrovicemi náleží k největším letošním investičním akcím. Podle návrhu by měly vyjít na padesát, respektive 37 milionů korun. Mezi největší neinvestiční akce patří tři etapy oprav silnice Lazy - Zlatá. Je na ni vyčleněno celkem 61 milionů korun s daní. Vedle toho kraj počítá i s modernizací mostu v Teplé za 18 milionů korun.

Vedle státem podporované údržby silnic nižších tříd budou letos pokračovat investice do silnic prvních tříd. Ty má ve své správě Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Připravuje opravu několika úseků silnice I/20 mezi Karlovými Vary a Plzní. Zatím poslední avizovaný úsek, který se letos dočká opravy, se nachází mezi Vodnou a Bečovem nad Teplou.

Pokračovat bude rovněž rekonstrukce téže silnice v úseku mezi Kfely a Krásným Jezem, kde už delší dobu komplikují dopravu dva uzavřené mosty. Zatímco jeden z nich se podaří silničářům opravit, druhý budou muset kvůli nevyhovujícímu stavu demolovat.

Jedna ze zásadních úprav v režii ŘSD na silnici I/20 podle hejtmana Petra Kulhánka přijde na řadu příští rok. „Týkat se bude serpentin nad Bečovem ve směru na Plzeň. Zjednodušeně řečeno je chce správce komunikaci narovnat,“ naznačil Kulhánek.