Na vylepšení silnic potřebují obce v Karlovarském kraji 2,5 miliardy korun

Nejnáročnější byla chebská radnice. Přihlásila 15 žádostí s celkovou cenou téměř 204 miliony korun. „Žádosti mohly být na investiční i na neinvestiční akce, například na nákup techniky,“ uvedl krajský zastupitel Jan Bureš. Svých pět projektů za necelých devět milionů korun přihlásila i obec Bublava. „Bylo to na opravu silnic a nákup traktoru,“ upřesnila starostka Monika Hrádková.

Do ideálního stavu je daleko

Bublava se už dlouhá léta potýká s finančními problémy, které způsobil megalomanský projekt výstavby aquaparku. „Dodnes splácíme peníze za porušení rozpočtové kázně,“ potvrdila Hrádková. Každá koruna do rozpočtu navíc, je vítaná. Silnice se v Bublavě snaží opravovat stůj co stůj. „Každoročně je to asi půlkilometrový úsek. Do ideálu máme stále daleko,“ uvedla starostka.

Část místních komunikací totiž ještě stále nemá pevný povrch. „A štěrk, kterým jsou vysypané, nám deště splavují na hlavní komunikaci. Stav ale komplikuje i zimní údržbu,“ popsala situaci Monika Hrádková. Vylepšovat stav komunikací se Bublavě daří i díky dotacím z kraje. „Je to sice část potřebné sumy, která se vždy pohybuje kolem milionu, ale bez ní by to nešlo,“ doplnila.

Argument pro jednání s vládou

Starostka si uvědomuje, že tyto peníze od státu navíc jsou spíše iluzorní. „Vyplnit dotazník a pomoci tak Karlovarskému kraji shromáždit data potřebná pro vyjednávání na ministerstvech je to nejmenší, co můžeme udělat,“ dodala Monika Hrádková. To, že s těmito prostředky kraj počítat pravděpodobně nemůže, potvrdil rovněž zastupitel Jan Bureš.

„Ministerstvo dopravy potřebu obcí vnímá, v regionu má ale jinou prioritu. A to je hlavně dostavba dálnice D6,“ naznačil reakci rezortu dopravy Bureš. Přesto nepovažuje dokument za zbytečný. „Máme tak ucelený pasport potřeb měst a obcí. Připravuje se výjezdní zasedání vlády na severozápad. Vzniklý materiál bude jedním z našich argumentů pro jednání s vládou,“ dodal Jan Bureš.