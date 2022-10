Přetížené silnici na sever Čech může ulevit čtyřpruh, ve hře je i tunel

„V tomto ohledu i s očekávaným nárůstem dopravy v následujících letech je čtyřpruhová komunikace lehce obhajitelná,“ konstatoval hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Podle uvolněného člena krajského zastupitelstva Pavla Čekana jsou ale stále ve hře veškeré varianty budoucí podoby této vytížené komunikace. Tedy čtyřproudá i tříproudá na pravém i levém břehu Ohře. Ministerstvo dopravy dokonce pracuje i s variantou tunelu.

Ta je ovšem podle názoru Lukáše Hnízdila, ředitele krajské správy Ředitelství silnic a dálnic, prakticky mimo hru. Nevejde se totiž do ekonomických ukazatelů, takzvaného výnosového procenta. „Zjednodušeně řečeno vše, co je v tomto ohledu nad pět procent, má šanci na úspěch,“ vysvětlil Hnízdil.

Tunel, kde je výnosové procento 2,31 a předpokládané náklady více než 17 miliard korun, se tak jeví nerealizovatelně, ačkoliv právě tato varianta se nejvíce líbí ekologům i vedení Stráže nad Ohří.

Všechny varianty mají nedostatky

„Tvrdíme, že nejlepší by byl tunel, který by začínal někde u hornohradské zatáčky a ideálně končil nad Bočí. Všechny varianty mají nějaké nedostatky. Pravobřežní obchvat zasahuje do ochranného pásma Karlovarské Korunní, vlevo zase máme vzácné druhy zvířat,“ komentovala tento projekt starostka Stráže Jana Viková.

„Na základě výpočtů ministerstva dopravy se jeví jako nejlepší varianta komunikace o třech jízdních pruzích. Tomu bychom se ale chtěli bránit,“ konstatoval Pavel Čekan.

Svou roli by v prosazování zájmů kraje podle něj měli sehrát i jeho zástupci v zákonodárném sboru, tedy ve Sněmovně a Senátu.

Veškeré varianty budoucí podoby silnice I/13 posoudí Centrální komise ministerstva dopravy. Ta podle hejtmana Kulhánka eliminuje ty, jejichž realizace by neměla smysl. „Teprve potom se začnou stavět časové harmonogramy realizace,“ naznačil hejtman.

Podle Hnízdila se ovšem nedá očekávat, že by stavba začala co nevidět. „Pokud centrální komise rozhodne ještě v letošním roce, bude podle optimistického odhadu trvat ještě dalších sedm až deset let, než se začne stavět,“ naznačil.