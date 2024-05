Tančíme a celý svět s námi. Skupinový swing rozvlnil náměstí v Chebu

S nápadem přišla plzeňská tanečnice a lektorka Markéta Čekanová. Její myšlenka se vzápětí rozšířila po celém světě.

„Z Česka se zapojí tanečníci z Chebu, Prahy, Liberce, Pardubic, Jeseníku, Opavy nebo Brna. Ze zahraničí vím o Bangkoku, Londýně, norském Bergenu, australském Brisbane a Gold Coast, francouzském Mulhouse. Mám zprávy i o zapojení komunity v Německu, Polsku či Maďarsku. Protože se akce bude konat vždy v 18 hodin místního času, oběhne postupně celou zeměkouli jako lavina,“ uvedla před začátkem Čekanová s tím, že na veřejných prostranstvích se pokaždé dají do tance všichni, kteří známý swingový chorus Shim Sham ovládají.

V Chebu se myšlenky ujala Martina Ordošová. Dala dohromady skupinu nadšenců, kteří se v průběhu šesti tanečních lekcí sestavu naučili a v neděli ji na chebském náměstí i veřejně předvedli.

Tanec k poctě swingového průkopníka

Akce má upozornit na to, že letos uplyne 110 let od narození a 15 let od úmrtí Frankieho Manninga z Jacksonville na Floridě. Tento tanečník, instruktor a choreograf je považován za jednoho ze zakladatelů Lindy Hopu, nejznámějšího swingového tance.

Ve 30. letech 20. století často navštěvoval newyorský klub Savoy, kde se Lindy Hop tančil, a stal se tanečníkem v elitním a prestižním „Kat’s Corner“, což byl koutek tanečního parketu, kde se konaly improvizované exhibice a soutěže. V roce 1935 nejlepší tanečníci Lindy Hop vytvořili profesionální skupinu Whitey’s Lindy Hoppers a objevili se i v řadě filmů.

Po druhé světové válce vytlačily Lindy Hop z parketů nové taneční styly. V 80. letech se však tento tanec vrátil a s ním se do povědomí vrátil i Frankie Manning. Ve věku 75 let se stal spoluautorem broadwayského muzikálu Black and Blue, za který v roce 1989 obdržel cenu Tony.

V roce 2000 získal od National Endowment for Arts cenu National Heritage Fellowship, která je nejvyšším oceněním Spojených států v oblasti lidového a tradičního umění. „Mám radost, že se k naší akci připojí i poslední Frankieho partnerka a komunita kolem ní,“ doplnila Markéta Čekanová.